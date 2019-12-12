侯友宜：明年推動塭仔圳開發案 沒有選票壓力

新北市長侯友宜今天上午出席108年績優地政單位暨人員表揚大會，在致詞時表示，五股垃圾山將在中央協助下加蓋五股疏洪左側堤防，台北市社子島也將要處理，泰山塭仔圳開發案將在明年推動，要地政局「手腳準備好」開始來拚，且用事務官的精神執行，「不接受任何人的威脅跟理由」、「沒有選票壓力」。

侯友宜致詞時表示，他在新北9年對地政業務最不熟悉，他謝謝台下的地政人員扮演解決糾紛的前鋒角色，指自己站台上最小咖，台下的大家才是最大，才能讓他有機會出來為大家服務。

侯友宜表示，大台北都會區的中心點落在新北市，新北市資源豐富、有山有海，隨著軌道建設完工，2030年新北市的三環三線、三環六線完成，用軌道建設串聯各地，新北市民轉車不必繞去台北才到目的地，未來不再以台北為市中心，而是翻轉過來以新北為中心。

侯友宜強調，他上任以來大力推行都更，地政局及城鄉局扮演著新北領頭羊的角色。他以五股垃圾山整治以及泰山塭仔圳開發為例指出，這並不是兩個獨立的事件，而是整個市府團隊以高度的決心配合後續都市開發，讓大台北市中心點再度閃耀的計畫。

侯友宜表示，五股垃圾山因為受限於洪水平原管制線，完全不能開發，但在原地的有毒垃圾為何不處理？所以他上任後將占有公有地、造成嚴重汙染的非法業者移送法辦，將五股垃圾山區內工廠合法納管，重視治安、公安與環境衛生安全，中央看到後同意加高五股疏洪左側堤防，針對河道固化的水底垃圾進行水理分析與評估，不要輕易挖掘，另一頭台北社子島一樣要蓋，「每次都說這邊不解決，那解決了蓋不蓋？」