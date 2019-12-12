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蕭秉治、慢慢說樂團接連開唱 心中山線形公園活動連發

2019-12-12 13:29聯合報 記者郭頤／台北即時報導

最近受到許多民眾喜愛的台北新地標「心中山」線形公園，又有「耶!來聽音樂」活動準備登場啦，12月14日、21日連續2個周六下午4時至6時，由蕭秉治、慢慢說樂團和JR紀言愷等人相繼於爵士廣場熱力開唱。

「耶!來聽音樂」2場演唱會，於「心中山」線形公園的爵士廣場舉辦，12月14日邀請第11屆KKBOX最佳風雲歌手「蕭秉治」、創作中華隊應援曲<鬥陣>的「黃奕儒」、及第30屆金曲獎最佳新人獎的「王艷薇」演唱，讓歌迷能夠近距離接觸偶像。

12月21日則由Hito校園人氣歌手「小球莊鵑瑛」、第26屆金曲獎最佳演唱組合獎「慢慢說樂團」、及實力派偶像歌手「JR紀言愷」接續開唱，超人氣歌手現場演出，熱情粉絲們記得提早現場卡位，爭睹偶像風采。

「心中山」線形公園上月改造完成後，成為不少遊客拍照打卡、放鬆的新去處，台北捷運公司也積極舉行多項活動宣傳，其中，「耶！心中山好好玩」活動即日起至12月29日止，每個假日在「心中山」線形公園綠蔭廊道舉行，結合街頭藝人、主題市集、夢幻聖誕樹、裝置藝術、璀璨耶誕燈飾等，吃喝玩樂應有盡有。

民眾吃飽喝足後，能沿著心中山的綠蔭廊道，走到「心中山舞台」、「遊人啡飲」、「月光森林」、「爵士廣場」及「星橋綠坡」，欣賞各種裝置藝術，如設計師徐福治的「彩彩日光」、藝術家林彥良創作的「Mr. Cloudy充氣夢想犬」，還有耶誕燈飾妝點的爵士拱橋及星空光橋，每個景點都氣氛滿點，讓民眾輕易拍出絕佳美照。

藝術家林彥良創作的「Mr. Cloudy充氣夢想犬」裝置藝術。圖／台北捷運公司提...
藝術家林彥良創作的「Mr. Cloudy充氣夢想犬」裝置藝術。圖／台北捷運公司提供
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「心中山」線形公園上月改造完成後，成為不少遊客拍照打卡、放鬆的新去處，結合街頭藝...
「心中山」線形公園上月改造完成後，成為不少遊客拍照打卡、放鬆的新去處，結合街頭藝人、主題市集、夢幻聖誕樹、裝置藝術、璀璨耶誕燈飾等，吃喝玩樂應有盡有。圖／台北捷運公司提供
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耶誕燈飾妝點的爵士拱橋，入夜後景象壯觀，吸引不少網帥、網美朝聖打卡拍照。圖／台北...
耶誕燈飾妝點的爵士拱橋，入夜後景象壯觀，吸引不少網帥、網美朝聖打卡拍照。圖／台北捷運公司提供
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設計師徐福治的「彩彩日光」裝置藝術。圖／台北捷運公司提供
設計師徐福治的「彩彩日光」裝置藝術。圖／台北捷運公司提供
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裝置藝術樂團街頭藝人

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