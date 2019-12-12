用口語化、YouTube影片講解 新北市今表揚績優地政人員

新北市地政局今天上午舉辦108年績優地政單位暨人員表揚大會，表揚認真為民服務及對地政工作助益良多的地政人員、志工及基層地政單位，總計15位人員及7個單位獲獎，其中獲得績優地政士的蕭琪琳從2年前開設YouTube頻道，藉由簡短的影片讓民眾能即時了解相關地政知識；獲得績優志工的陳炳輝則是退休後重回三重地政事務所做志工服務，用專業知識與口語化的解說，成為三重地所「志工紅牌」。

地政士蕭琳琪已執業28年，時常協助處理不動產糾紛，擁有豐富的實務經驗，蕭琪琳表示，他從2年前開設YouTube頻道，固定在每個星期發布1則影片，影片內容對民眾在交易安全、賦稅減免等方面有重大幫助，影片接受度也很高，網友時常回饋意見表示經過影片講解，更加清楚地政相關知識，蕭琪琳說，還有網友是看了他的影片，透過各種方式、管道找到他，不論是諮詢法律相關問題或是委託處理相關案件的案例都有，讓他印象非常深刻。

陳炳輝是三重地政事務所退休複審，工作資歷25年、也得過無數次績優人員成績，在前台北縣長蘇貞昌、周錫瑋任職時期也得過獎項，陳炳輝因父母年邁所以民國105年退休回南投照顧雙親，但每個月至少1次到三重地所輪值諮詢服務，基於對服務的熱情與對三重的情感，陳炳輝從民國106年1月初加入地政志工行列，繼續服務民眾。