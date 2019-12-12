親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

大唐女的「絕美牽手術」 如何引發一場當代風暴

用口語化、YouTube影片講解 新北市今表揚績優地政人員

2019-12-12 12:49聯合報 記者江婉儀／新北即時報導

新北市地政局今天上午舉辦108年績優地政單位暨人員表揚大會，表揚認真為民服務及對地政工作助益良多的地政人員、志工及基層地政單位，總計15位人員及7個單位獲獎，其中獲得績優地政士的蕭琪琳從2年前開設YouTube頻道，藉由簡短的影片讓民眾能即時了解相關地政知識；獲得績優志工的陳炳輝則是退休後重回三重地政事務所做志工服務，用專業知識與口語化的解說，成為三重地所「志工紅牌」。

地政士蕭琳琪已執業28年，時常協助處理不動產糾紛，擁有豐富的實務經驗，蕭琪琳表示，他從2年前開設YouTube頻道，固定在每個星期發布1則影片，影片內容對民眾在交易安全、賦稅減免等方面有重大幫助，影片接受度也很高，網友時常回饋意見表示經過影片講解，更加清楚地政相關知識，蕭琪琳說，還有網友是看了他的影片，透過各種方式、管道找到他，不論是諮詢法律相關問題或是委託處理相關案件的案例都有，讓他印象非常深刻。

陳炳輝是三重地政事務所退休複審，工作資歷25年、也得過無數次績優人員成績，在前台北縣長蘇貞昌、周錫瑋任職時期也得過獎項，陳炳輝因父母年邁所以民國105年退休回南投照顧雙親，但每個月至少1次到三重地所輪值諮詢服務，基於對服務的熱情與對三重的情感，陳炳輝從民國106年1月初加入地政志工行列，繼續服務民眾。

陳炳輝雖然已退休，但仍會提供多年累積的實務經驗與同仁分享，叮囑審查應注意事項。談起在職期間的心得，陳炳輝說，對於每一件案子都要抽絲剝繭，因為都是在為國家守護門路，尤其像是詐騙集團偽造文書等案例，辦錯也會需要賠償，現在在志工服務中心都會主動積極詢問民眾有無需要幫助，認為當志工很快樂，且越幫越有活力。

獲得績優志工的陳炳輝則是退休後重回三重地政事務所做志工服務，用專業知識與口語化的...
獲得績優志工的陳炳輝則是退休後重回三重地政事務所做志工服務，用專業知識與口語化的解說，成為三重地所「志工紅牌」。記者江婉儀／攝影
分享
獲得績優地政士的蕭琪琳（右）從2年前開設YouTube頻道，藉由簡短的影片讓民眾...
獲得績優地政士的蕭琪琳（右）從2年前開設YouTube頻道，藉由簡短的影片讓民眾能即時了解相關地政知識。記者江婉儀／攝影
分享
新北市地政局今天上午舉辦108年績優地政單位暨人員表揚大會，表揚認真為民服務及對...
新北市地政局今天上午舉辦108年績優地政單位暨人員表揚大會，表揚認真為民服務及對地政工作助益良多的地政人員、志工及基層地政單位。記者江婉儀／攝影
分享

YouTube退休志工

延伸閱讀

北大特區揪臭味 將設移動監測

新北市三環六線計畫 八里輕軌獲交通部審查通過

瑞芳濂洞里搭車難 新北市議員會勘增站點

1280月票超出由新北市補？ 新北：協議超出...

相關新聞

春節將至 北市警預先進行防搶演練

2019-12-12 12:46

「1天領450支疫苗」被爆圖利診所 中和衛生所無奈解釋

2019-12-12 12:22

北市再生家具贈弱勢 申請延長為1年

2019-12-12 00:02

皮影戲、畢業創作 新北2國小獲藝術教育貢獻獎

2019-12-11 23:43

新北玩遊艇 串起基宜近海航線

2019-12-11 23:36

新北「嗨漁港」 規畫海洋遊樂動線

2019-12-11 23:32

北大特區揪臭味 將設移動監測

2019-12-11 23:27

基福公路打通 菁桐遊客少了 天燈派出所撤哨

2019-12-11 23:22

八里輕軌可行性研究 交部通過審查

2019-12-11 23:06

童仲彥組「金色力量黨」 網酸：反著唸很勸世

2019-12-11 23:03

「1280元月票」分擔比例 北市：會和新北討論

2019-12-11 23:01

柯文哲：基隆若要最大發展 併入北市最有效

2019-12-11 21:32

坪林「星級」製茶廠多 衛生安全有保障

2019-12-11 19:35

補植櫻花179棵 三芝準備迎明年櫻花季

2019-12-11 19:35

樹根隆起人行道破 汐止民眾跌倒盼改善

2019-12-11 19:35

汐止大同路巷弄窄爭道 人行道延伸保安全

2019-12-11 19:35

瑞芳濂洞里搭車難 新北市議員會勘增站點

2019-12-11 19:35

1280月票超出由新北市補？ 新北：協議超出由業者承擔

2019-12-11 19:32

北大特區飄異味 環保署2天內桃子腳國小裝移動監測站

2019-12-11 18:24

用人氣為江永昌衝票？賴清德：江永昌表現受地方肯定

2019-12-11 18:20

「三環六線」八里輕軌可行性研究 交通部今審查通過

2019-12-11 18:16

大安森林公園以前長這樣！台北人：住了30年現在才知道

2019-12-11 18:02

雙北1280月票補助恐增 北市議員：應重新檢討分擔比例

2019-12-11 17:36

再拆一座陸橋 泰山泰林路三段連2晚車道封閉請改道

2019-12-11 17:20

新北推動轉型 打造好吃、好玩特色漁港

2019-12-11 14:26

雙子座流星雨13、14日登場 陽明山實施彈性交管

2019-12-11 14:10

台南耶誕市集14、15日蕭壟登場 「如果兒童劇團」演出

2019-12-11 13:44

網美必去2聖誕打卡點 新北水岸光雕夜還有耶誕雪屋

2019-12-11 13:24

林口長庚關懷在地鄉親 健康促進方案龜山區涵蓋率100%

2019-12-11 13:07

處理海砂屋重建遭質疑 柯文哲：有一定流程

2019-12-11 13:06

新北規畫遊艇近海航線 打造北台灣海洋遊樂動線

2019-12-11 12:40

再生家具讓愛永續 弱勢家庭援贈申請延長至1整年

2019-12-11 11:40

新北推動漁港轉型 進一步發展海上觀光休閒娛樂

2019-12-11 10:43
看更多

熱門文章

大安森林公園以前長這樣！台北人：住了30年現在才知道

2019-12-11 18:02

枋寮樂樂養雞場縣府廢照 業者不服枋寮人放鞭炮慶祝

2019-12-11 17:47

柯文哲：基隆若要最大發展 併入北市最有效

2019-12-11 21:32

韓國瑜全家福照出現藝展惹議 文化中心：用平常心觀賞

2019-12-12 12:12

屏縣議員潘淑真當選無效確定 依序洪明江可望遞補

2019-12-11 17:02

台東市元宵神明遶境 明年恢復2天時間

2019-12-11 14:42

台南耶誕市集14、15日蕭壟登場 「如果兒童劇團」演出

2019-12-11 13:44

太離譜！剛鋪柏油就破損 彰化市長命南平街刨除重鋪

2019-12-11 16:35

慘死街頭毛小孩不再成垃圾 竹市尊重生命人道處理遺體

2019-12-11 18:45

再拆一座陸橋 泰山泰林路三段連2晚車道封閉請改道

2019-12-11 17:20

嘉市2到3歲幼兒家長有福了！托育補助將提高

2019-12-11 15:36

八德轉運站土地租金被刪「無地蓋」 興建計畫生變

2019-12-11 18:27

扳倒飄臭養雞場 枋寮人：不信公平正義喚不回

2019-12-11 18:22

童仲彥組「金色力量黨」 網酸：反著唸很勸世

2019-12-11 23:03

新北市三環六線計畫 八里輕軌獲交通部審查通過

2019-12-11 20:34

台東南迴溪床神秘三角堆？ 工程人員解密

2019-12-12 11:36

高雄創下11月全月沒有紅害日紀錄 環團：很不實際、超現實

2019-12-11 21:34

黑暗期1年！麻豆交流道N幹線施工 警加強臨停取締

2019-12-12 09:23

扯！上合歡山追雪垃圾隨手扔 網友狠酸：拋棄同伴

2019-12-11 15:30

挺、罷韓遊行21日高雄齊登場 警方規畫重點警戒區

2019-12-11 16:26

「三環六線」八里輕軌可行性研究 交通部今審查通過

2019-12-11 18:16

桃市109年度總預算創新高 二三讀被刪14億元

2019-12-11 16:19

台中人注意！ 台74線潭子往返松竹段 這三天封閉

2019-12-12 11:42

機場旁噪音強烈受不了 桃市府調整補償4492戶受惠

2019-12-11 14:49

游牧民族逐水草而居 這對夫妻逐工地而居

2019-12-12 12:05

媒體民調「棄黃保傅」贏11％ 傅崐萁：為花蓮背水一戰

2019-12-11 22:12

1280月票超出由新北市補？ 新北：協議超出由業者承擔

2019-12-11 19:32

馬英九力挺黃啟嘉 表明花蓮只有國民黨提名的正藍軍

2019-12-11 16:24

賴氏節孝坊重回三角公園？ 文資委員：一動不如一靜

2019-12-11 17:22

冷氣團來襲 澎湖土魠魚現蹤大有斬獲

2019-12-11 14:05

金門冬季限定 在地新鮮紫菜明天上市

2019-12-11 16:46

雙北1280月票補助恐增 北市議員：應重新檢討分擔比例

2019-12-11 17:36

基福公路打通 菁桐遊客少了 天燈派出所撤哨

2019-12-11 23:22

卡韓？高雄流音中心測試場延期 文化部要求比照北流

2019-12-12 09:44

基隆中興國小校舍改建 新建停車場120個汽車位嘉惠周遭

2019-12-11 18:47

給困境少年一個家 ！牧師娘拚募1千8百萬成立陽光家園

2019-12-12 09:55

國姓砂糖橘暖冬量少甜度飆 產地果農教你怎麼挑

2019-12-12 07:21

雙子座流星雨13、14日登場 陽明山實施彈性交管

2019-12-11 14:10

知名廢墟景點遇危機 南投林管處伸援88支漂流木

2019-12-11 18:51

八里輕軌可行性研究 交部通過審查

2019-12-11 23:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top