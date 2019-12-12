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「1天領450支疫苗」被爆圖利診所 中和衛生所無奈解釋

2019-12-12 12:22聯合報 記者張曼蘋／新北即時報導

流感疫苗開打後，全台許多縣市爆短缺，新北市中和區衛生所被爆分配給合約院所的配額有嚴重落差，有些每天只申請到10支，但卻有診所一天領450支疫苗，有圖利之嫌。對此，中和衛生所表示，合約院所配額本就會隨往年施打數量有所調整，但並不會有一次領400多支的狀況，且被爆料的診所並未收取掛號費，又何來圖利的說法。

中和衛生所陳姓護理長表示，每年流感結束後，都會計算轄區合約院所施打疫苗的狀況，由於每家診所看診數量不一，都會作為下次分配數量的考量之一，疫苗從衛生局領回後，衛生所會根據合約去分配，且疾管署都有嚴格規範數量，必須要施打完才可以撥量。

陳姓護理長指出，本月8日開打至今，衛生所每天施打大人、小孩的疫苗都會打到500到600針，但因為衛生所人員下午都要到學校打疫苗，並未看診，且人力有限，常常早上號碼牌發完，許多民眾不願意離開，再加上許多是長者、行動不便的人，衛生所人員也都會告知附近有打先合約院所可以打疫苗。

「真的無法符合每一個人的期待。」陳姓護理長坦言，由於被爆料的診所就在衛生所附近，若當天沒有領到號碼牌的人太多，就會視狀況詢問診所是否能協助紓解人潮，但不可能一天領400多支的狀況，包含雙和醫院也不會有這種數量。

至於被質疑有圖利診所之嫌，陳姓護理長說，合約裡面清楚說明，診所是可以自行決定是否要收取掛號費，因此多數人都會比較希望到衛生所施打，不過據了解，被爆料的診所施打疫苗並未收取掛號費，因此更沒有圖利的嫌疑，衛生所人員真的每天都超時幫民眾打疫苗，希望民眾可以體諒。

流感疫苗開打後，全台許多縣市爆短缺的狀況。示意圖／新北市衛生局提供
流感疫苗開打後，全台許多縣市爆短缺的狀況。示意圖／新北市衛生局提供
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衛生所流感疫苗

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