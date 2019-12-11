柯文哲稱基隆併台北市 林右昌：這是好議題歡迎來聊聊

台北市長柯文哲成立台灣民眾黨，除了準備積極搶攻國會席次外，也被外界視為劍指2024，他今中午接受台灣藝術台「新聞噹噹噹」專訪時首度表態「2024沒有意外的話會選」。晚上他到基隆，參加青年國際化暨城市發展論壇又說，基隆若要最大發展就是併入台北市，國土規畫可以發揮最大效果，看來已為2024在規畫大局了。

基隆市長林右昌晚上回應說，他也是區域發展的專家，這是個好議題，歡迎柯市長再來基隆，兩人好好聊一聊

台灣民眾黨主席柯文哲與民眾黨不分區提名人、前台北市政府副發言人黃瀞瑩晚上前往基隆市參加「青年國際化暨城市發展論壇」。

柯文哲指出，台北市和新北市都是院轄市（直轄市），從國土規畫上，只有一個評語「荒謬」。他質疑，怎麼會新北市包住台北市，但兩縣市都是院轄市（直轄市），「就是很荒謬」，他也坦言，國土規畫要重做。台灣怎麼會是六都，不可能，北中南就差不多。

柯文哲說，基隆到台北的通勤人口每天進出有15萬次，為此基隆輕軌開了很次會，晚上再回來睡覺，就搬去台北就好了，目前靠台鐵運輸量是不夠，汐止民生線開台在討論，當初怎會搞出六都，神經病，這是都市計畫失敗。

他還說，用企業概念經營國家就能成功，台灣每個縣市負債很多，造假文化太重，他當外科醫師很少聽到謊話，可是當市長很少聽到真話。