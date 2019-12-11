童仲彥組「金色力量黨」 網酸：反著唸很勸世

前台北市議員童仲彥稍早在臉書宣布要組黨，取名叫「金色力量黨」，強調推動合法性專區，不是說說而已。網友討論熱烈，有網友指出說PTT討論爆表，其中這個回應最好笑，「加入不就擺明告訴我老婆：我要去嫖妓嗎？」還有人直指「非常勸世的黨名，請反著唸唸看」。

童仲彥表示，繼i-Voting籌組台北市合法性專區推動協會後，阿童決定以最堅實的論述，結合社會各界力量，組成「金色力量黨」，讓進步價值、夢想成真，預定在2020年1月19日下午2點，在「金色力量組黨籌備處」台北市萬華區民和街3號舉行金力量黨成立大會。

童仲彥貼文指出，他必須在開會前15天前通知內政部，創黨黨員最少要有百人，成立大會至少要過半50人出席，因此拜託大家填寫線上入黨申請資料登記表，以利統計人數，並儘快填寫書面入黨登記表，並於成立大會當天邀交或郵寄組黨籌備處，並附上線上入黨申請書。還稱「出席成立大會送童戒一枚」。