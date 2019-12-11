新北消防與亞東醫院合作 獲國家醫療品質金獎及創意獎

為提升新北市到院前腦中風照護品質及患者存活率，新北市消防局於107年4月起與亞東紀念醫院合作「精進急性腦中風個案到院前緊急處置銜接院內流程」品質管理專案，並參加財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會舉辦的第20屆國家醫療品質獎，榮獲主題改善組最高榮譽「金獎」及創意獎，今天在台北市福華飯店接受頒獎。

新北市消防局與亞東醫院共同合作精進急性腦中風到院前緊急處置作為，其流程改善為救護現場測試患者到院前中風指標呈陽性且血糖值≧60mg/dl，由家屬攜帶患者健保卡及藥袋，若現場無家屬則請鄰居或旁人轉知家屬儘速抵達醫院，送往醫院途中，在救護車上提供衛教單張或腦中風影片宣導腦中風治療執行方式與重要性，縮短患者或家屬填寫同意書之時間，並於到院前由救災救護指揮中心護理師通知醫院，使醫院端提早啟動腦中風小組，當患者抵達急診室，救護人員告知急診護理師通關密語，讓患者直入急救室進行相關檢查，縮短腦中風治療時間。

此次榮獲金獎專案是從107年4月至今執行成效卓著，經新北市消防局救護車後送至醫院接受靜脈血栓溶解劑時間，由45分鐘縮短至35分鐘；到院後診斷急性缺血性腦中風病患接受靜脈血栓溶解劑治療時間(≦60分鐘)由81%上升至86%；到院後接受動脈取栓術(≤120分鐘)比率由35%提升至80%。