北大特區飄異味 環保署2天內桃子腳國小裝移動監測站

新北市三峽北大特區居民近期又多次反應，時常感受到難聞臭味，卻又無法追查來源。立委蘇巧慧今與環保署協調，2天內將在桃子腳國小內設置移動式空污監測站進行監測。新北市環保局則表示，已成立專案加強查核，另外轄內燃煤鍋爐也將於年底全數退場。

先前三峽有人偷燒垃圾，造成惡臭，本來空污問題已有暫緩，但近期又開始有民眾反應。蘇巧慧今下午邀集環保署環境監測及資訊處長張順欽、新北市議員陳世榮、廖宜琨，及南園里長李培鈺、北園里長王仲卿、柑園里長詹志昌等人，至桃子腳國中小就增設移動式空氣品質監測站進行會勘。

里長反應，上任一年多來每個月有4、5次的民眾陳情空氣污染問題。蘇巧慧表示，原先居民希望能增設固定式監測站，不過經過環保署說明，移動式監測站更能因地制宜，並與附近三峽監測站相輔相成。

環保署環境監測及資訊處長張順欽說，移動式監測站的優點在於如果一段時間內還找不到污染源，可以換到另一個地點。民眾可在環保署的網頁查詢空氣品質變化，再搭配當地居民的親自感受，盼能進一步釐清汙染源。他也允諾，將在2天裝設。