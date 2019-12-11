用人氣為江永昌衝票？賴清德：江永昌表現受地方肯定

民進黨副總統候選人賴清德（右）今天下午陪同新北市第8選區立委參選人江永昌（左）參拜中和九玄宮，賴清德笑說，他是來幫江永昌輔選，結果倒過來變成江永昌幫他輔選。記者江婉儀／攝影 分享 facebook 民進黨副總統候選人賴清德今天下午陪同新北市第8選區立委參選人江永昌參拜中和九玄宮，再參訪中和印刷廠、參加座談會。賴清德除了向民眾推薦得到立法院評鑑、公都盟雙第一的江永昌，也爭取總統票支持蔡賴配、不分區立委。江永昌致詞時細數賴清德過往政績與表現，賴清德笑說，他是來幫江永昌輔選，結果倒過來變成江永昌幫他輔選。

中和九玄宮今送上「好彩頭」，預祝賴清德與江永昌兩人有好結果。江永昌表示，賴清德是他建中學長，在校功課很好，擔任台南市長時是全台評比第一，在老人照顧、青年就業、幼兒托育等政策花費巧思，日前承擔重任當院長，稱讚賴清德有勇氣肩負重擔，國家體質改變賴清德有功勞，跟鄉親父老墾託要支持賴清德，但他自己也需要支持，江永昌說自己在國會推動許多法案，對地方也有建設，例如改善國有地閒置問題，這些賴清德都有給過他建議。

賴清德表示，他只有一個目標，就是要有堅強的意志維護台灣民主，讓民進黨立委席次過半守護台灣，賴清德說江永昌學、經歷豐富，質詢能力好，不管在教育、文化、司法等方面燈有專業能力，在立法院評鑑、公都盟也是第一名，也沒有為了上媒體胡亂說話，「江湖在我之上，不在我之下」，賴清德指出，江永昌很了解中和的問題，除了一一建設地下、立體停車場外，日前還跟他說，4年前說的江永昌都做到了，院長要給他經費都沒有問題，不會有副作用。

也向台下鄉親爭取支持蔡賴配、支持第一名的立委江永昌高票當選，在抽號碼牌的時候他說要用3張票顧台灣，因為講三陽開泰已經老了。蔡清德還問台下的民眾，在玄天上帝見證下任為江永昌要拿幾成票？民眾熱情回要拿七、八成票，還有人說要全拿。

新北市第8選區過往選票結構藍大於綠，但本屆立委被江永昌逆轉，顯現版圖鬆動，但對手國民黨立委參選人邱峰堯韓家軍色彩濃厚，賴清德今來輔選是否藉由自身人氣，來為江永昌衝票？