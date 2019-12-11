瑞芳濂洞里搭車難 新北市議員會勘增站點

瑞芳水湳洞濂洞里是靠海的小山城，老人家前往搭車很遠很不便，市議員林裔綺要求能增站點，盡快解決居民搭乘公車的苦惱。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 瑞芳水湳洞濂洞里是靠海的小山城，因為觀光需求，公車站牌只設在水湳洞停車場或是黃金瀑布，然而住在山城的老人家前往搭車很遠很不便，今(11)日市議員林裔綺會同各單位進行會勘，希望能增站點，盡快解決居民搭乘公車的苦惱。

濂洞里是個山城，社區高低落差大，且居民年紀都相當大，位於海邊釣魚店附近的幾戶居民，因為海岸那側腹地不夠，目前只有單邊有設站，居民要搭車前往瑞芳，只能大老遠走到水湳洞停車場，對七八旬的老人家來說是沉重的體力負擔。

今天林裔綺議員發起會勘，邀集相關單位，確定新站點將設在台二線77.8K的停車場旁，日後也將規劃跨越馬路等車的行人穿越標示，以保障居民安全。

濂洞里長陳美杏表示，而另外住在山城上的居民們，最近的公車站點分別是山下的水湳洞停車場，或是要爬上坡的黃金瀑布站，距離社區都相當遙遠，感謝林裔綺議員也特地與客運公司做溝通，近期內希望台灣好行856公車能多一站停靠在茹川橋，解決里民搭乘問題。

而水湳洞遊客中心旁，先前的公車亭因氣候潮濕生鏽損壞，拆掉後仍遲未施作新的，使得居民等車仍要日曬雨淋，地方也希望相關單位盡速解決。

市議員林裔綺表示，目前她要求市府月底前盡速施作，未來將朝向海鷗屋頂公車亭的方向施作，並且使用三面透明玻璃，讓候車里民或遊客能欣賞到背後的陰陽海美景，同時讓水湳洞公車交通更有品質。