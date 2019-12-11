汐止大同路巷弄窄爭道 人行道延伸保安全

汐止區大同路515巷人車爭道好危險，第二段階的人行道標線終於完成了，市議員廖先翔也前往關心使用情況。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 汐止區大同路515巷，許多樟樹地區民眾會走這裡到汐科火車站，只是道路很窄，人車爭道好危險，今年畫設人行道後，安全多了，但整條路只畫一半，趕在年底，第二段階的人行道標線終於完成了，今(11)日市議員廖先翔也前往關心使用情況。

忠孝里長丁彥伶說，大同路一段515巷，連接樟樹一路到大同路，所以，不少人都會走這裡到汐科火車站搭火車，不過，路實在太窄，民眾反應每天走都要很小心，這幾年來一直希望改善，終於在今年人車爭道的狀況，陸續改善，在老舊水溝整理後，上頭畫上人行道，走起來安全多了，只是今年中只改善了一半，畫到高速公路橋下，而趕在年底再往前延伸，民眾都很肯定。

市議員廖先翔表示，路幅並不是很寬，那常常不管是上班族或是推娃娃車的媽媽或是老人家走路的時候，都比較會心驚膽跳一點，雖然之前都有找市府交通局來會勘，但是一直礙於之前鋪面水溝比較老舊，一直沒有辦法畫標線型人行道。

市議員廖先翔指出，上任之後就請我們汐止區公所還有養護工程處儘力的來協助，再加上先翔一些地方建議款的資源的挹助，把沿線水溝重新施作，一方面改善了排水，那最重要的是讓我們標線型人行道能夠繪設，分兩階段施作，目前都已經完成，對民眾通行有一定的保障。