樹根隆起人行道破 汐止民眾跌倒盼改善

汐止區新台五路靠近水源路口，人行道樹根隆起破損嚴重，不少民眾走路跌倒，市議員白珮茹要求改善。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 汐止區新台五路靠近水源路口，人行道上種了整排的小葉欖仁樹，只是時間一久，樹根隆起，人行道磚破損嚴重，不少民眾走路跌倒，今(11)日市議員白珮茹就邀請相關單位人員現場會勘，要求改善。

文里里長余寶聰說，新台五路沿線都有人行道，不過在南興路到水源路口這一段，鋪面卻多處破損，人行道磚破裂突起，而且只要是靠近大樹旁邊的都更嚴重，已經好多民眾在這裡走路跌倒受傷。

余寶聰指出，因為沿線種了一整排的小葉欖仁樹，二十幾年大樹一直長大，樹根造成人行道磚都破掉不平，只是一直整修鋪面也不是辦法，沒多久又會損壞，也討論是不是遷移樹，然後，再整修人行道，通行比較安全。

市議員白珮茹表示，主要是這邊的小葉欖人已經二十多年，那因為樹一直沒有辦法往下長導致樹根隆起，造成整個鋪面的不平整，很多行人，再加上很多上班族進進出出，造成多次民眾跌倒，那初步討論的結果，因為底下有一個很大的排水箱涵，那也造成樹也長的不好，因為樹到一定年紀的時候，根會一直往下竄，如果沒辦法往下就變成隆起，造成人行道的壓迫。

市議員白珮茹指出，會請相關單位先確定底下箱涵有多深，來評估適不適合行道樹再種在這個地方，還是另外找更適合的地方讓樹可以長的更好，所以，我們會再另外會同樹木的專家，如果真的不宜再種植，會改取移動式的綠美化，盆景的方式，來做人行道的綠美化，讓人更樹都能夠更平安更安全。