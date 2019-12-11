雙北1280月票補助恐增 北市議員：應重新檢討分擔比例

雙北聯合推出「1280元吃到飽月票」，明年4月試辦期滿，市府共需補貼9.4億元，現階段按照搭乘量分別是北市府5.6億、新北市3.8億。北市議會交通委員會今通過5.6億元補助的預算案，但考量環狀線通車後服務範圍擴大，補助上限可能會增加，議員徐巧芯要求應檢討雙北市分擔比例。北市交通局表示，這部分會再和新北市政府討論。

市議會交通委員會下午審查交通局明年補助1280票的預算，一併檢討成效，從107年4月開始試辦到目前為止，一年多來有5%原本開車、騎機車的民眾購買使用定期票。

交通局指出，以每月使用定期票搭乘捷運約23萬人次計算，北市府補助5.6億元，不過以目前每月增加7萬人次計算，將達每月30萬人次，已超過5.6億元的補助上限。

議員戴錫欽、王欣儀指出，1280月票明年4月試辦到期，是否續辦，目前還是未知數，若要續辦，搭乘人次達30萬以上，雙北市政府的補貼勢必達10億以上，一定會超過目前的9.4億元。

交通局長陳學台表示，目前已建議台北市長柯文哲，明年4月繼續試辦1280月票；交通局官員也表示，考量捷運環狀線將通車，服務範圍擴大，雙北9.4億補助上限，屆時可能還要再討論。

對於未來5.6億元補助可能會增加，交通局指出，當初計算分擔比例時，雙北市分擔多少，有遊戲規則，是以捷運出站的地方政府來計算補助。交通局表示，若月票續辦，補助增加，將辦理追加預算。