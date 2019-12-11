親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「我殺了你媽媽」 五金行老闆自曝殺妻後陳屍台南

大安森林公園以前長這樣！台北人：住了30年現在才知道

雙北1280月票補助恐增 北市議員：應重新檢討分擔比例

2019-12-11 17:36聯合報 記者楊正海／即時報導

雙北聯合推出「1280元吃到飽月票」，明年4月試辦期滿，市府共需補貼9.4億元，現階段按照搭乘量分別是北市府5.6億、新北市3.8億。北市議會交通委員會今通過5.6億元補助的預算案，但考量環狀線通車後服務範圍擴大，補助上限可能會增加，議員徐巧芯要求應檢討雙北市分擔比例。北市交通局表示，這部分會再和新北市政府討論。

市議會交通委員會下午審查交通局明年補助1280票的預算，一併檢討成效，從107年4月開始試辦到目前為止，一年多來有5%原本開車、騎機車的民眾購買使用定期票。

交通局指出，以每月使用定期票搭乘捷運約23萬人次計算，北市府補助5.6億元，不過以目前每月增加7萬人次計算，將達每月30萬人次，已超過5.6億元的補助上限。

議員戴錫欽、王欣儀指出，1280月票明年4月試辦到期，是否續辦，目前還是未知數，若要續辦，搭乘人次達30萬以上，雙北市政府的補貼勢必達10億以上，一定會超過目前的9.4億元。

交通局長陳學台表示，目前已建議台北市長柯文哲，明年4月繼續試辦1280月票；交通局官員也表示，考量捷運環狀線將通車，服務範圍擴大，雙北9.4億補助上限，屆時可能還要再討論。

對於未來5.6億元補助可能會增加，交通局指出，當初計算分擔比例時，雙北市分擔多少，有遊戲規則，是以捷運出站的地方政府來計算補助。交通局表示，若月票續辦，補助增加，將辦理追加預算。

交通委員會昨先讓5.6億元預算過關，但做出附帶決議，若需要增加預算，交通局必須到委員會報告，爭取議會支持，表示尊重。另外，交通委員會也做附帶意見，建議未來購買捷運票時，應輸入居住地，了解使用定期票的族群，做為政策調整的依據、參考。

北市議會交通委員會今通過1280月票補助預算。記者楊正海/攝影
北市議會交通委員會今通過1280月票補助預算。記者楊正海/攝影
分享

捷運環狀線吃到飽

延伸閱讀

約挺韓主播王又正唱K辣妹相伴？ 鍾小平：只是...

挺韓主播又上新聞 被爆和鍾小平深夜歡唱有妹作...

雙北要達共識 北捷才砍8折優惠

砍8折今再找新北商議 北捷董事長致歉：雙北共...

相關新聞

大安森林公園以前長這樣！台北人：住了30年現在才知道

2019-12-11 18:02

「三環六線」八里輕軌可行性研究 交通部今審查通過

2019-12-11 18:16

北大特區飄異味 環保署2天內桃子腳國小裝移動監測站

2019-12-11 18:24

用人氣為江永昌衝票？賴清德：江永昌表現受地方肯定

2019-12-11 18:20

再拆一座陸橋 泰山泰林路三段連2晚車道封閉請改道

2019-12-11 17:20

新北推動轉型 打造好吃、好玩特色漁港

2019-12-11 14:26

雙子座流星雨13、14日登場 陽明山實施彈性交管

2019-12-11 14:10

台南耶誕市集14、15日蕭壟登場 「如果兒童劇團」演出

2019-12-11 13:44

網美必去2聖誕打卡點 新北水岸光雕夜還有耶誕雪屋

2019-12-11 13:24

林口長庚關懷在地鄉親 健康促進方案龜山區涵蓋率100%

2019-12-11 13:07

處理海砂屋重建遭質疑 柯文哲：有一定流程

2019-12-11 13:06

新北規畫遊艇近海航線 打造北台灣海洋遊樂動線

2019-12-11 12:40

再生家具讓愛永續 弱勢家庭援贈申請延長至1整年

2019-12-11 11:40

新北推動漁港轉型 進一步發展海上觀光休閒娛樂

2019-12-11 10:43

雙北要達共識 北捷才砍8折優惠

2019-12-11 00:20

都更代拆勘查費 北市最高漲1倍

2019-12-11 00:19

新北天天盯進度 希望環狀線下周履勘

2019-12-11 00:07

打通交通瓶頸！土城拓路 樹林車道分流

2019-12-11 00:07

中和自強公園甩泥濘路 新步道暢行

2019-12-11 00:03

笑傲高中技藝賽 新北51金手獎

2019-12-11 00:01

遺愛不留遺憾 新北鼓勵長輩談身後事

2019-12-10 23:56

北市全面裝行車輔助後 首件公車重傷行人事故

2019-12-10 23:47

廉政公約首長行程只登公務 藍綠：乾脆廢掉

2019-12-10 23:36

林德福競總設在工地遭檢舉 新北工務局依法開罰

2019-12-10 21:28

侯友宜：40年前已預立醫囑 若中槍命危要妻放棄急救

2019-12-10 21:13

寒冬送暖 新北市議長關心兒童贈加菜金

2019-12-10 18:59

新店大同里改造巷道 成彩繪牆繽紛美化

2019-12-10 18:58

新北圖書館功能再加值 三芝金山可看電影

2019-12-10 18:57

汐止康寧街淹到怕 改善排水年底動工

2019-12-10 18:57

影／再衝一波！ 此時走草嶺古道最有機會遇見夢幻場景

2019-12-10 18:30

民調被追上？李永萍稱對手看不到她基層里程數車尾燈

2019-12-10 18:24

私校要議員補助？ 新北議員批收錢多還要補助不公平

2019-12-10 17:23

賴清德再度輔選賴品妤 掃街盼民眾支持3號蔡賴配

2019-12-10 16:29

扮美少女戰士出席閃靈演唱會？ 賴品妤因這件事在考慮

2019-12-10 15:56

環狀線履勘公文6日送交通部 新北捷運局：盼下周履勘

2019-12-10 14:34

公路迷不要錯過！泰山收費站密道走讀今開始報名

2019-12-10 14:03
看更多

熱門文章

影／埔里打造全台最高「玩具耶誕樹」 背後原因沉重

2019-12-10 19:32

台南名醫唐心北驟逝 親友病人不捨

2019-12-11 12:07

大安森林公園以前長這樣！台北人：住了30年現在才知道

2019-12-11 18:02

年花2.8億外埔綠能沒發半度電 盧秀燕：契約怪怪的

2019-12-11 12:31

影／埔里要打造「台版塞納河左岸」 河面卻像褐綠花布

2019-12-10 20:32

台東市元宵神明遶境 明年恢復2天時間

2019-12-11 14:42

枋寮樂樂養雞場縣府廢照 業者不服枋寮人放鞭炮慶祝

2019-12-11 17:47

基隆幫派又多一個 ！「市場幫」幫主是小市場咖啡

2019-12-11 11:09

阿里山即時美景隨時看 阿管處架360度攝影機

2019-12-11 08:09

嘉市2到3歲幼兒家長有福了！托育補助將提高

2019-12-11 15:36

屏縣議員潘淑真當選無效確定 「 落選頭」洪明江可望遞補

2019-12-11 17:02

台南耶誕市集14、15日蕭壟登場 「如果兒童劇團」演出

2019-12-11 13:44

侯友宜：40年前已預立醫囑 若中槍命危要妻放棄急救

2019-12-10 21:13

冠軍帽剩500頂 搶彰化秋冬國旅補助手腳要快

2019-12-10 20:31

影／善心老農年年捐 卻不知已捐了240萬元有機米

2019-12-10 19:52

花蓮吉安鄉規畫建納骨牆 約可提供4500塔位

2019-12-10 19:18

她因酒駕者肇事身亡 家屬捐和解金買兩輛復康巴士

2019-12-11 12:15

台塑引進科技助農有成 一日農夫見識科技農業的力量

2019-12-11 12:02

擴大國產胡麻種植面積 乘坐式胡麻割捆一台抵24人力

2019-12-11 09:02

埔里杷城疏洪道咖啡飄香 河面綠藻殺風景

2019-12-11 00:14

台南取締違法民宿 先勸導再開單

2019-12-10 23:43

新北天天盯進度 希望環狀線下周履勘

2019-12-11 00:07

竹縣獲中央補助5060萬 將改造20所中小學廁所

2019-12-11 10:22

林德福競總設在工地遭檢舉 新北工務局依法開罰

2019-12-10 21:28

挺、罷韓遊行21日高雄齊登場 警方規畫重點警戒區

2019-12-11 16:26

聖誕紅花節 桃園山城小旅行

2019-12-10 23:57

太離譜！剛鋪柏油就破損 彰化市長命南平街刨除重鋪

2019-12-11 16:35

石虎保育自治條例通過 議員「石虎保育起點不是終點」

2019-12-10 22:36

扯！上合歡山追雪垃圾隨手扔 網友狠酸：拋棄同伴

2019-12-11 15:30

道路封閉！水頭屋大橋拆除改建禁止通行改由一旁鋼便橋

2019-12-11 09:03

泰山收費站祕道走讀 踏循收費員之路

2019-12-10 23:54

八德轉運站土地租金被刪「無地蓋」 興建計畫生變

2019-12-11 18:27

109年1月2日起申報…農地農用 1公頃獎1萬

2019-12-10 23:34

新北規畫遊艇近海航線 打造北台灣海洋遊樂動線

2019-12-11 12:40

馬英九力挺黃啟嘉 表明花蓮只有國民黨提名的正藍軍

2019-12-11 16:24

桃市109年度總預算創新高 二三讀被刪14億元

2019-12-11 16:19

歡慶竹科39周年 竹科X基地2021年將興建軟體大樓

2019-12-11 12:40

雙北要達共識 北捷才砍8折優惠

2019-12-11 00:20

影／保大工友修樹跌落重創 台南警長發動募款度難關

2019-12-11 08:53

藍營批判高流中心年終3.5月 高流：激勵制度至今未實施

2019-12-11 11:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top