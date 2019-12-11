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大安森林公園以前長這樣！台北人：住了30年現在才知道

大安森林公園以前長這樣！台北人：住了30年現在才知道

2019-12-11 18:02聯合新聞網 綜合報導

30年前「大安森林公園的前身」，一大片密集眷村。圖／本報系資料照
30年前「大安森林公園的前身」，一大片密集眷村。圖／本報系資料照
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大安森林公園以都會森林的型態被譽為台北市的「都市之肺」，是當地居民的休閒聖地，也是外地遊客的知名景點。每日分享聯合報歷史新聞照的「報時光UDNtime」臉書粉團貼出一張「大安森林公園的前身」，30年前一大片密集的眷村引起諸多網友驚嘆，甚至有人表示「我住台北30多年，現才知道」。

早在1932年日治時期，日本人欲設置近代化工程，規劃了17座台北大型都會公園，該地則為7號公園預定地，不過遲遲未開發。戰後國民政府遷台為了安置軍眷，1949年將這裡挪為眷村與國際學舍用地，卻又延續7號公園規畫，遷移問題成為最大瓶頸，1960年代民間甚至有就地合法現象，爭議不斷，直到1990年黃大洲市長上任才實施拆遷住戶，動工興建公園，1994年完工並開放成為現在的大安森林公園。

「報時光UDNtime」臉書粉團昨（10）日發文，詢問網友們知道大安森林公園前身是哪裡嗎？「它乘載了近1800戶眷村人的記憶，如今只能透過老照片回味過往了」，並貼出一張當時該地照片，回顧1990年7號公園預定地內的軍方眷村居民強烈抗爭，阻撓公園處人員對預計拆遷房屋進行清查丈量工作，對此，公園處恩威並施，行文軍方請求酌予疏導。

網友們紛紛想起兒時，「我小時候就住在裡面」、「建華新村第三代報到」、「懷念裡面賣的涼麵，跟信義路上常有辦展覧的國際學社」，有人讚嘆「光屋頂就覺得美」、「幾乎家家戶戶都有樹耶」、「那時候就有建國高架！」、「一座橋隔成兩個世界」，還有人描述「像迷宮般的56巷」、「如保留到現在宅配人員會哭」、「想起了寶島一村王偉忠說的：媽媽把舊門牌留下來，怕爸爸回來時會找不到家！」。

大安森林公園空拍。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影
大安森林公園空拍。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影
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大安森林公園眷村

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