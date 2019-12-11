親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

妳很好但還不夠好 為何女性政治人物注定「失敗」？

仿喜帖文宣貼他與楊蕙如遊泰國照 蔡易餘：害死我

立委選戰 林國春指對手網軍攻擊張宏陸斥抹黑

2019-12-11 15:44中央社 新北11日電

新北市板橋西區立委選舉激烈，國民黨立委參選人林國春召開記者會表示，對手下廣告動員網軍攻擊，如同「楊蕙如們」；民進黨立委參選人張宏陸駁斥抹黑，是硬扣帽子負面選舉。

林國春今天表示，對手使用網路行銷公司，長期操作側翼粉專惡意抹黑，並花費資金投放臉書廣告。「板橋We Care」 「臉書政黑板」與張宏陸粉絲專頁皆為「投石機數位廣告公司」及代表人鄭幃航所使用。

他說，從臉書廣告主提供的資訊可以發現「板橋WeCare」與「臉書政黑板」皆使用同一支電話號碼，也是張宏陸臉書廣告主鄭幃航所經營「投石機數位廣告股份有限公司」的電話。

他表示，面對網軍許多不實的攻擊，為揪出「楊蕙如們」，向對手提出3點訴求，一、請停止廣告攻擊，二、請說明資金來源，三、請司法單位盡速偵辦，也呼籲對手別再使用這種手段惡意攻擊，乾乾淨淨的打一場選戰。

張宏陸聲明表示，幾乎所有參選人都有委託廣告公司增加曝光，他也有委託「投石機數位廣告」這家公司加強經營他的臉書，同樣的，這家廣告公司也一定會接受其他的粉專的委託下廣告，不能把廣告公司的商業行為都和他畫上等號。

他表示，台灣不是香港，更不是中國，是有言論自由，政治人物本來就必須接受檢驗的；林國春所提粉專上新聞與討論，幾乎都是新聞報導過的事情，林國春應該自己想想，這些是不是事實？此外，林國春許多看板都在建案上，資金來源是什麼？

張宏陸強調，林國春現在的行為，根本和他們的總統參選人一樣，專門抹黑，「隨便把一個有討論他爭議性新聞的粉專，算到我頭上，就因為委託的是同一家廣告公司，硬要扣我帽子，他這才是負面的選舉方式。」

廣告林國春張宏陸2020選舉2020選舉新北市立委

延伸閱讀

網軍案韓國瑜嗆蔡英文作賊喊抓賊 要大家協尋楊...

楊蕙如案 民進黨北市黨部：內部先行政調查

仿喜帖文宣貼蔡易餘與楊蕙如遊泰國照 蔡易餘：...

林國春指控利用側翼粉專抹黑 張宏陸澄清：不能...

相關新聞

網美必去2聖誕打卡點 新北水岸光雕夜還有耶誕雪屋

2019-12-11 13:24

她因酒駕者肇事身亡 家屬捐和解金買兩輛復康巴士

2019-12-11 12:15

新北推動轉型 打造好吃、好玩特色漁港

2019-12-11 14:26

台南耶誕市集14、15日蕭壟登場 「如果兒童劇團」演出

2019-12-11 13:44

林口長庚關懷在地鄉親 健康促進方案龜山區涵蓋率100%

2019-12-11 13:07

處理海砂屋重建遭質疑 柯文哲：有一定流程

2019-12-11 13:06

新北規畫遊艇近海航線 打造北台灣海洋遊樂動線

2019-12-11 12:40

再生家具讓愛永續 弱勢家庭援贈申請延長至1整年

2019-12-11 11:40

新北推動漁港轉型 進一步發展海上觀光休閒娛樂

2019-12-11 10:43

雙北要達共識 北捷才砍8折優惠

2019-12-11 00:20

都更代拆勘查費 北市最高漲1倍

2019-12-11 00:19

新北天天盯進度 希望環狀線下周履勘

2019-12-11 00:07

打通交通瓶頸！土城拓路 樹林車道分流

2019-12-11 00:07

中和自強公園甩泥濘路 新步道暢行

2019-12-11 00:03

笑傲高中技藝賽 新北51金手獎

2019-12-11 00:01

遺愛不留遺憾 新北鼓勵長輩談身後事

2019-12-10 23:56

北市全面裝行車輔助後 首件公車重傷行人事故

2019-12-10 23:47

廉政公約首長行程只登公務 藍綠：乾脆廢掉

2019-12-10 23:36

林德福競總設在工地遭檢舉 新北工務局依法開罰

2019-12-10 21:28

侯友宜：40年前已預立醫囑 若中槍命危要妻放棄急救

2019-12-10 21:13

寒冬送暖 新北市議長關心兒童贈加菜金

2019-12-10 18:59

新店大同里改造巷道 成彩繪牆繽紛美化

2019-12-10 18:58

新北圖書館功能再加值 三芝金山可看電影

2019-12-10 18:57

汐止康寧街淹到怕 改善排水年底動工

2019-12-10 18:57

影／再衝一波！ 此時走草嶺古道最有機會遇見夢幻場景

2019-12-10 18:30

民調被追上？李永萍稱對手看不到她基層里程數車尾燈

2019-12-10 18:24

私校要議員補助？ 新北議員批收錢多還要補助不公平

2019-12-10 17:23

賴清德再度輔選賴品妤 掃街盼民眾支持3號蔡賴配

2019-12-10 16:29

扮美少女戰士出席閃靈演唱會？ 賴品妤因這件事在考慮

2019-12-10 15:56

環狀線履勘公文6日送交通部 新北捷運局：盼下周履勘

2019-12-10 14:34

公路迷不要錯過！泰山收費站密道走讀今開始報名

2019-12-10 14:03

北市住宅汰換節能家電補助申請 12月底最後期限

2019-12-10 12:04

北市廉政公約僅需登錄公務行程 藍綠齊批：乾脆廢掉

2019-12-10 12:03
看更多

熱門文章

桃園2020元旦升旗送熊本熊秒殺 加1萬名額明10點報名

2019-12-10 17:52

影／埔里打造全台最高「玩具耶誕樹」 背後原因沉重

2019-12-10 19:32

影／埔里要打造「台版塞納河左岸」 河面卻像褐綠花布

2019-12-10 20:32

台南名醫唐心北驟逝 親友病人不捨

2019-12-11 12:07

年花2.8億外埔綠能沒發半度電 盧秀燕：契約怪怪的

2019-12-11 12:31

影／雖住安寧病房 廚師仍辦桌展現好身手

2019-12-10 18:24

阿里山即時美景隨時看 阿管處架360度攝影機

2019-12-11 08:09

影／上億元電影名車亮相 彰化國際賽車節將登場

2019-12-10 17:35

侯友宜：40年前已預立醫囑 若中槍命危要妻放棄急救

2019-12-10 21:13

台東市元宵神明遶境 明年恢復2天時間

2019-12-11 14:42

基隆幫派又多一個 ！「市場幫」幫主是小市場咖啡

2019-12-11 11:09

那一黨多數暴力？ 葉匡時：立院的民進黨才是

2019-12-10 17:35

冠軍帽剩500頂 搶彰化秋冬國旅補助手腳要快

2019-12-10 20:31

影／善心老農年年捐 卻不知已捐了240萬元有機米

2019-12-10 19:52

基隆源遠路路面掏控出現破洞 將緊急開挖搶修

2019-12-10 18:23

「阮想要抱孫！」黑函 蔡易餘：挺同婚無不可告人之處

2019-12-10 18:56

花蓮吉安鄉規畫建納骨牆 約可提供4500塔位

2019-12-10 19:18

民調被追上？李永萍稱對手看不到她基層里程數車尾燈

2019-12-10 18:24

文化部宣布終止花蓮文創園區契約 轉型辦公室2月成立

2019-12-10 19:12

台南耶誕市集14、15日蕭壟登場 「如果兒童劇團」演出

2019-12-11 13:44

她因酒駕者肇事身亡 家屬捐和解金買兩輛復康巴士

2019-12-11 12:15

檳榔香皂、巧克力鳳梨酥和黑糖米餅 獲選為「嘉市好店」

2019-12-10 16:24

屏東山川琉璃吊橋 三地門端農曆年後施工優化

2019-12-10 17:23

埔里杷城疏洪道咖啡飄香 河面綠藻殺風景

2019-12-11 00:14

選舉太冷嗎？澎湖返鄉投票不見昔日「搶位戰」

2019-12-10 17:06

擴大國產胡麻種植面積 乘坐式胡麻割捆一台抵24人力

2019-12-11 09:02

台南取締違法民宿 先勸導再開單

2019-12-10 23:43

影／衛福部桃園醫院40周年慶與清大簽MOU 部長市長送大禮

2019-12-10 16:05

林德福競總設在工地遭檢舉 新北工務局依法開罰

2019-12-10 21:28

新北天天盯進度 希望環狀線下周履勘

2019-12-11 00:07

影／再衝一波！ 此時走草嶺古道最有機會遇見夢幻場景

2019-12-10 18:30

台中新地標 靜宜大學「主顧聖母堂」成打卡亮點

2019-12-10 18:32

影／藝人梁佑南跨刀助演 佳里分局警政宣導開麥拉吸睛

2019-12-10 16:17

石虎保育自治條例通過 議員「石虎保育起點不是終點」

2019-12-10 22:36

泰山收費站祕道走讀 踏循收費員之路

2019-12-10 23:54

道路封閉！水頭屋大橋拆除改建禁止通行改由一旁鋼便橋

2019-12-11 09:03

109年1月2日起申報…農地農用 1公頃獎1萬

2019-12-10 23:34

雙北要達共識 北捷才砍8折優惠

2019-12-11 00:20

藍營批判高流中心年終3.5月 高流：激勵制度至今未實施

2019-12-11 11:48

影／保大工友修樹跌落重創 台南警長發動募款度難關

2019-12-11 08:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top