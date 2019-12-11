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台南耶誕市集14、15日蕭壟登場 「如果兒童劇團」演出

2019-12-11 13:44聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

上周末荷蘭美聲Martin Hurkens（馬丁．賀肯斯）在新營文化中心加場演出劃下完美句點，為「2020台南耶誕跨年系列活動」成功打響第一炮。緊接著，本周末（14、15日）登場的是「耶誕市集親子音樂劇場」，邀請「如果兒童劇團」盛大演出國際著名的劇碼「媽媽咪噢」，要為北門地區的民眾帶來不一樣的耶誕佳節！

台南市政府為期一個月的2020台南耶誕跨年系列活動陸續登場，表演型態多元豐富，從荷蘭美聲、兒童表演藝術、青少年流行音樂，到庶民日常文化，滿足各年齡層需求；演出範圍更涵蓋溪北、溪南地區。

台南市長黃偉哲表示，市府運用有限資源，結合耶誕節及跨年活動，推出為期1個月的2020台南耶誕跨年系列活動。除了與市民同樂，也帶來觀光客，促進地方經濟。市府團隊致力於提昇活動效益，創造偶像經濟，利用這次機會全力以赴，推廣台南最優質農特產品、美食小吃，讓全台灣、甚至全世界的朋友，都能夠享受台灣之美、盡情感受台南的美好。

「2020臺南耶誕跨年系列活動-耶誕市集親子音樂劇場」14、15日將於蕭壟文化園區舉辦，除了14日（周六）下午四點到五點有「如果兒童劇團」帶來的《媽媽咪噢》。

14日、15日上午10點至下午9點還有浪漫燈飾、耶誕市集、旋轉木馬..等親子活動。市長黃偉哲將在周五（13日）進行啟燈儀式。

台南耶誕跨年系列活動，第二場在蕭壟文化園區登場，14日下午有如果兒童劇團演出。圖...
台南耶誕跨年系列活動，第二場在蕭壟文化園區登場，14日下午有如果兒童劇團演出。圖/台南巿府提供
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台南耶誕跨年系列活動，第二場在蕭壟文化園區登場。圖/台南巿府提供
台南耶誕跨年系列活動，第二場在蕭壟文化園區登場。圖/台南巿府提供
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台南耶誕跨年系列活動，第二場在蕭壟文化園區登場。圖/台南巿府提供
台南耶誕跨年系列活動，第二場在蕭壟文化園區登場。圖/台南巿府提供
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台南耶誕跨年系列活動，第二場在蕭壟文化園區登場。圖/台南巿府提供
台南耶誕跨年系列活動，第二場在蕭壟文化園區登場。圖/台南巿府提供
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跨年親子荷蘭

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