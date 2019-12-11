林口長庚關懷在地鄉親 健康促進方案龜山區涵蓋率100%

林口長庚紀念醫院長期投入社會公益，關懷照顧在地鄉親健康，自2011年起與龜山區四個里共同推動各項健康促進方案，至今年已拓展至龜山全區32里共同加入社區健康促進行列，涵蓋率達100％，成效為全台最優。

為展現各里健康促進推動成果，凝聚社區向心力，激勵各夥伴持續推動，林口長庚今天舉辦「社區健康促進成果發表會～閃亮全龜山、健康作伙來」，邀請龜山區32里參加共同展現年度推動健康促進的成果。

長庚科技大學高齡暨健康照護管理系(所)張淑紅所長曾研究發現，體重過重或肥胖者容易罹患代謝症候群，只要經由飲食及運動介入，代謝症候群高危險群會有明顯改變，同時在生化指數包括體重、腰圍、收縮壓、舒張壓、飯前血糖、BMI等，也皆有明顯進步。

林口長庚醫院與張淑紅所長長期進行產學合作，透過輔導龜山區里長及培養社區在地種子志工，使其具備發展社區健康促進的能力，並於各里設立「社區健康守護站」，由醫療團隊每月定期至各里提供社區預防保健篩檢服務，例如血壓、血糖、腰圍、體重體脂監測及醫療諮詢等，規畫辦理健康飲食、規律運動及各式醫學講座，同時結合政府單位資源共同營造高齡友善社區環境，將社區健康促進的理念與行動推展至龜山全區。

2019年在龜山全區所有里長的共同努力下，龜山區共計辦理完成429場社區健康守護站，服務2萬8559人次，辦理17場大型健走活動，共1萬17人次參與，辦理84場社區健康衛教講座，共7191人次參與，辦理77場次運動課程，共2862人次參與，辦理28場營養講座及實作課程，共3885人次參與。