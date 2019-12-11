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處理海砂屋重建遭質疑 柯文哲：有一定流程

2019-12-11 13:06中央社 台北11日電

台北市長柯文哲。聯合報系記者鄭超文／攝影
台北市長柯文哲。聯合報系記者鄭超文／攝影
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媒體報導，台北市政府爛拖海砂屋。市長柯文哲今天說，處理海砂屋有一定流程，若照表操課，政府一定不會延誤，出問題的是居民找不同建商，而政府無法介入私人紛爭。

鏡週刊以「北市爛拖海砂屋」進行系列報導。柯文哲上午出席108年度田園城市建置成果競賽頒獎典禮暨成果發表會，會前接受媒體聯訪時被問及相關議題時，作上述表示。

台北市都市更新處發布新聞稿指出，海砂屋改建的成功關鍵在於全體住戶達成共識，並與實施者、北市府等單位協力合作，才能順利加速都更重建。

更新處表示，媒體報導海砂屋重建系列，內文提到公務員抱怨內容，其實是承辦大量都更業務的第一線公務員認為推動都更的難處在於整合居民意見。

更新處舉例，像是內湖區屋齡20年的海砂屋明園大廈都更進度，已針對計畫內容函請實施者限期補正；永吉路力霸皇家大樓案，也協助進入更新審議程序，後續會積極協助海砂屋重建。

更新處表示，自民國94年起就規劃把國宅當成提供改建社區住戶的中繼住宅，目前有基河三期及永平等2處中繼國宅，共365戶，協助大龍社區、斯文里三期等住戶中繼安置。

更新處指出，理解多數海砂屋住戶期待早點改建，基於程序正義，需重視同意戶與不同意戶的權利，後續仍會全力以赴協助相關審議作業。

海砂屋都更北市

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