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新北規畫遊艇近海航線 打造北台灣海洋遊樂動線

2019-12-11 12:40聯合報 記者施鴻基／新北即時報導

新北市有28處漁港，市府漁業處規畫後厝等6處漁港供遊艇和娛樂漁船停泊，串起新北淡二漁港經基隆八斗子漁港到宜蘭烏石漁港的近海旅遊航線，沿途有8處漁港可停靠下船遊玩，如同海上藍色公路休息站。

新北規畫北台灣海洋遊樂動線，從淡二漁港出發，經後厝、富基、草里、水尾、萬里到基隆八斗子漁港，再往南經水湳洞、龍洞到烏石漁港，全長近90海浬（約167公里），航程總共228分鐘，各停泊港間航程約14到60分鐘。

農業局長李玟說，遊艇港屬觀光局管理，但新北並非推專用港，只是規畫漁作港增加停泊遊艇的功能，讓新北可以從海上一路玩到宜蘭烏石港，然後直接沿海路回頭或改走青春山海線，從貢寮回程，海上、陸上搭配，發展娛樂漁船產業。

李玟說，玩遊艇的人越來越多，高雄也設有遊艇專用港，規畫區塊專門停泊遊艇；新北則以專用碼頭取代遊艇港，再建議港口及周邊的吃喝玩樂據點，讓遊客有好去處，或循陸路轉往其他非遊艇停泊的漁港，港區周邊業者也有可獲觀光效益。

而淡二漁港漁人碼頭周邊也將開發，目前進行招商先期規畫及可行性評估，明年下半年配合修訂淡二漁港計畫，規畫娛樂或商業設施，轉型為綜合漁業區，海洋休閒體驗區和遊艇休憩專區，以及增設商場等設施，希望每年可有600萬遊客人次，產值提升到7億4500萬。

新北市府規畫從淡二漁港經基隆八斗子漁港到宜蘭烏石漁港的近海遊艇航線，進一步發展海...
新北市府規畫從淡二漁港經基隆八斗子漁港到宜蘭烏石漁港的近海遊艇航線，進一步發展海上觀光。圖／新北市農業局漁業處提供
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新北市淡二漁港規畫專業遊艇碼頭，規畫成為北海岸到東北角海岸的遊艇之旅地點。圖／新...
新北市淡二漁港規畫專業遊艇碼頭，規畫成為北海岸到東北角海岸的遊艇之旅地點。圖／新北市農業局漁業處提供
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遊艇漁人碼頭

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