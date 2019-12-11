新北規畫遊艇近海航線 打造北台灣海洋遊樂動線

新北市有28處漁港，市府漁業處規畫後厝等6處漁港供遊艇和娛樂漁船停泊，串起新北淡二漁港經基隆八斗子漁港到宜蘭烏石漁港的近海旅遊航線，沿途有8處漁港可停靠下船遊玩，如同海上藍色公路休息站。

新北規畫北台灣海洋遊樂動線，從淡二漁港出發，經後厝、富基、草里、水尾、萬里到基隆八斗子漁港，再往南經水湳洞、龍洞到烏石漁港，全長近90海浬（約167公里），航程總共228分鐘，各停泊港間航程約14到60分鐘。

農業局長李玟說，遊艇港屬觀光局管理，但新北並非推專用港，只是規畫漁作港增加停泊遊艇的功能，讓新北可以從海上一路玩到宜蘭烏石港，然後直接沿海路回頭或改走青春山海線，從貢寮回程，海上、陸上搭配，發展娛樂漁船產業。

李玟說，玩遊艇的人越來越多，高雄也設有遊艇專用港，規畫區塊專門停泊遊艇；新北則以專用碼頭取代遊艇港，再建議港口及周邊的吃喝玩樂據點，讓遊客有好去處，或循陸路轉往其他非遊艇停泊的漁港，港區周邊業者也有可獲觀光效益。