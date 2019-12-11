她因酒駕者肇事身亡 家屬捐和解金買兩輛復康巴士

同樣助人、救人，很多人樂於捐救護車，但復健巴士捐贈相對較少，不過，這個風氣已逐漸改變，彰化縣政府今天一口氣獲贈5輛復康巴士，車輛總價900萬元，其中，最受感動的是已故「蕭桃子女士」的家屬就捐贈兩輛，蕭桃子因酒駕者肇事不幸過世，家人將車禍和解金全數捐贈採購復健巴士，回饋社會留念。

彰化縣身心障礙者小型復康巴士聯合捐贈暨啟用儀式今天上午在縣府前廣場舉行，獲贈的這5輛高頂復康巴士，捐贈者除已故「蕭桃子女士」家屬捐贈2輛外，另有「劉振東先生」、「曾大原先生」、「旺旺集團董事長蔡衍明」各捐贈1輛高頂復康巴士。

彰化縣議員葉國雄代表已故「蕭桃子女士」家屬捐贈兩贈復康巴士，葉國雄說，蕭桃子女士因對方酒駕而離世，家屬為感念母親，討論後，決定捐贈縣府2輛復康巴士，並以母親的名義捐贈留作紀念，把母親之前照顧子女的這份愛，透過復康巴士散播給其他需要的民眾，並特別呼籲社會大眾「開車不喝酒、喝酒不開車」觀念，避免憾事再次發生。

彰化縣長王惠美到場頒發感謝狀給捐贈人，特別感謝本年度捐贈復康巴士企業與個人，並希望藉此拋磚引玉吸引更多企業團體及善心人士捐贈車輛，改善縣內車輛老舊問題，並滿足縣內身障朋友外出需求。

彰化縣政府社會處表示，彰化縣目前有77輛復康巴士車輛，其中小型復康巴士75輛、大型復康巴士2輛，因復康巴士平均使用年限為8年，使用頻率比一般車輛高，且維修費逐年增加，希望藉由企業及個人捐贈的車輛進行汰換，以確保身障者行車安全，復康巴士不僅提供身心障礙朋友搭乘，也提供了身心障礙朋友及其家屬就業機會。

彰化縣肢體傷殘協進會理事長白喬聖說，彰化縣約有8萬人符合復康巴士使用資格，除中低收入者有8.次免費，一般計費只有計程車的三分之一，由於需求量大，全縣區區77輛復康巴士不敷使用，預約登記必須等到2至3天，呼籲民眾踴躍捐贈復康巴士。

縣議員劉惠娟說，相對於民眾樂於捐救護車、消防車，卻較少捐贈復巴士，希望民眾能改變觀念，多多捐贈復康巴士，提升身心障礙者就醫的便利。