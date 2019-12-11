再生家具讓愛永續 弱勢家庭援贈申請延長至1整年

台北市環保局明年持續推動再生家具送弱勢家庭的援贈計畫，且明年申請期間從過去的2個月延長為1年，擴大服務。環保局表示，明年度共可援贈252戶弱勢家庭，1008件家具，每戶家庭最多可申請4件再生家具，有需求、符合資格的家庭可從明年1月1日開始申請。

環保局指出，為落實資源共享、讓愛循環，自102年起推動「再生家具．讓愛永續」援贈計畫，迄今年度已贈送弱勢家庭達501戶、共送出1418件再生家具，但由於歷年來申請期程較短，民眾容易錯過申請時間，錯失機會。

為照顧低收、中低收入戶及原住民家庭，環保局決定延長申請期程，從過去的2個月延長為1年，明年申請期程從1月1日開始，也就是一整年都可以辦理申請服務，以改善弱勢家庭居家生活品質、落實「公益社會」、「關懷分享」。

符合申請資格的每戶家庭最多可申請4件再生家具（申請內容包括腳踏車、衣櫃、書櫃、沙發、床組等再生家具），因申請名額有限，有需求的家庭務必盡早申請。