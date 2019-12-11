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新北推動漁港轉型 進一步發展海上觀光休閒娛樂

2019-12-11 10:43聯合報 記者施鴻基／新北即時報導

新北市北海岸到東北角145公里海岸線共有28個漁港，市府提出漁港「轉型精進5+4」計畫，預計3年內創造9處特色漁港，改善漁港環境，並規畫「北海岸海洋遊樂動線」，使漁港未來兼有漁作和遊樂功能，有吃有玩，「來新北、嗨漁港」。

農業局長李玟今天在市政會議專題報告，提出漁港「轉型精進5+4」計畫，結合市府力推的青春山海線、智能漁港、地方創生等政策，盤點出淡二、深澳、和美、草里、水湳洞、卯澳、龜吼、富基、澳底9處重點漁港，規畫加值轉型。

相關計畫計畫2022年完成，將推動16個計畫、13項工程，初期先選定深澳等5處傳統漁作港，希望發展多元特色，讓漁港不只能停船，還能有海洋遊憩、海洋生物育成重鎮功能，如深澳漁港智能觀光及漁樂季、水湳洞漁港海洋系列工作坊等等。

另4處已有相當規模漁港則加強發展產業特色及品牌，結合周邊景點，提升質感及功能，如打造富基漁港重機驛站、興建龜吼漁港漁夫市、成立澳底漁港漁貨直銷中心及辦理淡水第二漁港BOT案，發展海洋遊憩產業，預計2023年漁港觀光人潮可成長50%，創造25億5千萬商機。

市長侯友宜說，新北市28處漁港各有魅力，台灣自許海洋國家，卻很少利用海洋，台灣近海漁業正在改變，政府調整步伐慢了很多，公家機關行銷力量有限，或許可借助民間力量推展，不須只是孤軍奮戰。

他說，北台灣約有1千萬人口，新北有最豐富的海洋資源，可大力推展海上休閒娛樂，如從海洋看台灣，讓遊客有更多元的選擇。

新北市淡二漁港規畫專業遊艇碼頭，規畫成為北海岸到東北角海岸的遊艇之旅地點。圖／新...
新北市淡二漁港規畫專業遊艇碼頭，規畫成為北海岸到東北角海岸的遊艇之旅地點。圖／新北市農業局漁業處提供
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新北市淡二漁港規畫專業遊艇碼頭，規畫成為北海岸到東北角海岸的遊艇之旅地點。圖／新...
新北市淡二漁港規畫專業遊艇碼頭，規畫成為北海岸到東北角海岸的遊艇之旅地點。圖／新北市農業局漁業處提供
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新北有長達145公里海岸線，將進一步發展海上觀光。圖／新北市農業局漁業處提供
新北有長達145公里海岸線，將進一步發展海上觀光。圖／新北市農業局漁業處提供
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水湳洞侯友宜

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