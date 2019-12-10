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影／再衝一波！ 此時走草嶺古道最有機會遇見夢幻場景

2019-12-10 18:30聯合報 記者吳淑君／基隆即時報導

草嶺古道制高點埡口平台，是芒花開最多的地方，而且是兩山相連的凹陷處，風從凹陷處灌進來，大到樹都長不出來，冬天東北季風一來風更大，想吹吹風，此處從不讓人失望，且是看芒花浪花的好地方，東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處遊憩課長吳慶福說，芒花盛開之後，會隨風紛飛，這個夢幻場景，只有這個時間才看得到，值得再衝一波。

遊憩課長吳慶福說，12月上旬，芒花晚期，會隨氣流往上飄揚，芒花紛飛的夢幻場景，這個時間，好天氣才看得到。芒花最怕雨，雨一直下花就會被打掉，但近三年今年天氣最好，芒花盛開，夢幻場景值得期待。

吳慶福說，草嶺古道長約 8.5 公里，腳程好的人建議搭火車到福隆火車站，下車後買個福隆便當，水再出發，從遠望坑街口上草嶺古道，大里端下山，途中有雄鎮蠻煙碑、虎字碑、一屋二妻土地公廟等古蹟，制高點埡口可欣賞滿山的芒花，還能遠眺東太平洋、龜山島等壯麗風景，這樣要走4個小時。

時間不足，或腳程沒那麼好，就走「半程」，從大里天公廟上去，到埡口賞芒平台吹吹風，看看浪花，看看山上雲霧飄渺，也很美，只要50分到1小時。

原路下山，累了，可在大里天公廟販賣區，喝個熱呼呼的魩仔魚焿和蝦餅再走，下一站，去礁溪泡個湯，是不錯的選擇。

吳慶福說，台灣有8火車站，座落在美麗大海旁，一下車就能感受到海風吹拂、一望無際的美景，這個路段就占了5個，石城，大里，大溪，龜山，外澳，出月台就可以看到海，走草嶺古道請搭火車來。

走完草嶺古道，下一站去礁溪泡個湯，是不錯的選擇。圖／宜蘭縣政府提供
走完草嶺古道，下一站去礁溪泡個湯，是不錯的選擇。圖／宜蘭縣政府提供
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芒花盛開之後，會隨風紛飛，這個夢幻場景，只有這個時間才看得到，值得再衝一波。記者...
芒花盛開之後，會隨風紛飛，這個夢幻場景，只有這個時間才看得到，值得再衝一波。記者吳淑君／攝影
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芒花盛開之後，會隨風紛飛，這個夢幻場景，只有這個時間才看得到，值得再衝一波。記者...
芒花盛開之後，會隨風紛飛，這個夢幻場景，只有這個時間才看得到，值得再衝一波。記者吳淑君／攝影
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下山走累了，可在大里天公廟販賣區，喝個熱呼呼的魩仔魚焿和蝦餅再走。記者吳淑君／攝...
下山走累了，可在大里天公廟販賣區，喝個熱呼呼的魩仔魚焿和蝦餅再走。記者吳淑君／攝影
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草嶺古道長約 8.5 公里，腳程好的人可搭火車到福隆火車站，下車後買個福隆便當，...
草嶺古道長約 8.5 公里，腳程好的人可搭火車到福隆火車站，下車後買個福隆便當，水再出發。記者吳淑君／攝影
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芒花盛開之後，會隨風紛飛，這個夢幻場景，只有這個時間才看得到，值得再衝一波。記者...
芒花盛開之後，會隨風紛飛，這個夢幻場景，只有這個時間才看得到，值得再衝一波。記者吳淑君／攝影
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芒花盛開之後，會隨風紛飛，這個夢幻場景，只有這個時間才看得到，值得再衝一波。記者...
芒花盛開之後，會隨風紛飛，這個夢幻場景，只有這個時間才看得到，值得再衝一波。記者吳淑君／攝影
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下山走累了，可在大里天公廟販賣區，喝個熱呼呼的魩仔魚焿和蝦餅再走。記者吳淑君／攝...
下山走累了，可在大里天公廟販賣區，喝個熱呼呼的魩仔魚焿和蝦餅再走。記者吳淑君／攝影
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草嶺火車站

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