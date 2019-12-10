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汐止康寧街淹到怕 改善排水年底動工

2019-12-10 18:57觀天下 記者陳惠玲／汐止報導

汐止康寧街只要下大雨就容易積淹水，市府水利局也將進行康寧街週邊排水改善工程，預計...
汐止康寧街只要下大雨就容易積淹水，市府水利局也將進行康寧街週邊排水改善工程，預計年底開工。 圖／觀天下有線電視提供
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汐止康寧街只要下大雨就容易積淹水，尤其在靠近中興路一帶已經淹到怕，市府水利局也將進行康寧街週邊排水改善工程，預計年底開工，今(10)日市議員白珮茹邀請相關單位召開說明會，未來也希望透過分流及蓄洪池，讓積淹水可以獲得大幅的改善。

北峰里長陳南海說，因為我們北峰里康寧街淹到怕，今天總算看到改善工程已經發包，因為，目前側溝只差台電原因沒辦法分流過去，剛公所也說這個星期會發包來做，包括發電機要換、康寧街側溝分流，希望這兩點改善後，能夠遠離水患之苦，很感謝議員白珮茹幫忙。

湖光里長夏潔書指出，真的很感謝白議員，因為我們這地區下大雨的時候都會淹水，這個雨水下水道的更新工程對我們來說是非常需要，所以我們今天來了解這個工程，預計年底就會開工，趕快完成，解決我們這邊下大雨淹水的問題。

金龍里長陳美麗說，今天我們康寧街排水改善工程是很有必要做的，因為康寧街只要下大雨就會從日月光一直有水一直流下來，到郵局一帶就容易積淹水，所以，這個工程會將水截流到明峰街的涵管後，對我們康寧街淹水就會有改善。

市議員白珮茹表示，今天主要請市府水利局來說明有關於康寧街上游、中游還有下游的排水狀況，改善工程在今年已經發包出去，工程大概240天，初步會將湖光里積淹水狀況透過箱涵的方式排到康福抽水站，另外靠近北峰里的部分，也更新馬達，因為這馬達已經20多年了，已經發包出去，會將整個抽水的馬達主機的部分全部更新。

淹水汐止南海

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