私校要議員補助？ 新北議員批收錢多還要補助不公平

新北市議會今審議新北市府明年度總預算，其中新北市地方教育發展基金在分組審查時，附帶決議議員補助款不能排除私立學校。討論時新北市議員周勝考表態反對此項附帶決議，他說，私立收費高於公立學校，也未對低收入戶減免，最近還有公立學校向家長要錢裝冷氣，要求刪除該決議。最後大會主席決議延後討論。

周勝考表示，私立學校有董事會、財團法人，經費應是非常充足，議員配合款是給地方道路、活動中心、公園、公立300多所學校，私校若辦學好，會有教育局補助，不應該由議員配合款補助給私立學校。

周勝考指出，新北有所公立國中，因校內僅國中九年級有裝冷氣，外其餘都沒裝，近期校方發問卷調查，詢問家長是否願意額外付錢讓裝冷氣，家長會代表每人要付2萬3千元、家長則是每人5百元，家長擔心小孩、孫子會熱沒冷氣吹，但繳錢時又想政府在幹嘛？

新北教育局長張明文表示，附帶條件是小組有這樣建議，發問卷調查冷氣部分，教育局有前往了解，只是把經費分析清楚，後續會了解狀況，學校裝冷氣部分，會優先爭取資源。

周勝考表示，公立都發問卷要家長裝冷氣了，還要建議款補助私立，私立的吃得好，也雙語教學，收錢也很多，附帶條件是否刪除？若由議員配合款來做，未來發生問題該怎麼辦。