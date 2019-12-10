減項發包再追加挨批綁架議會 北市財建委員提大會討論解方

北市府斥資140億元的「第一果菜市場、魚市場改建案」減項發包，預計再花24億元才能蓋完，財建委員會今再討論該案，為避免未來各項工程藉「減項再追加」來綁架議會預算審查，大會二讀時將再討論。記者翁浩然／攝影 分享 facebook 北市府斥資140億元的「第一果菜市場、魚市場改建案」減項發包，新市場大樓將只蓋到5樓，6到8樓納入擴充計畫預計再花24億元才能蓋完，遭議會財建委員會質疑不尊重議會、恐成爛尾樓；財建委員會今再次討論該案，最後以但書要求市場處應白紙黑字提出明確追加預算期程等具體方案才能動支預算；另避免未來各項工程藉「減項再追加」方式來強迫議會追加預算，委員會由議員洪健益保留大會發言權，預計在大會二讀時再討論。

北市萬華區的果菜市場、魚市場改建案採分階段改建，將打造地上6到8樓、地下1樓的市場大樓；原編列140億元，市府為求發包順利卻減項發包且評估還要追加預算，遭外界質疑財政紀律又破功，財建委員會昨也質疑柯市府衝政績，卻想留追加預算給下任市長，或強迫議會追加預算才蓋得完，否則成為爛尾樓，綁架議會讓預算審假的。

市場處今早依委員會建議於晨會向市長柯文哲報告後，定調希望維持減項發包，但追加預算會在發包後立刻處理，於柯任內進行，同時也分析140億元預算會不夠用，是因為議會先前砍了10億元、物價上漲，加上之前北農公司與攤商要求增加停車場空間、內部樓層要挑高，導致造價增加。

財建委員會第一召集人、議員郭昭巖表示，她希望案子能順利發包進行，但減項讓6樓以上暫時不蓋會有兩個問題，一是讓在地人質疑何時才蓋好，會不會變爛尾樓不知道；二是以後市府單位都這樣私自減項發包再說要追加，預算都不用審了。

議員王鴻薇說，若蓋完5樓就停擺，民眾也會質疑原來說好的停車場不見了，柯文哲雖已口頭說會在任內處理6到8樓，不會留追加預算或爛尾樓給下一任，但口說無憑，市府應白紙黑字說明解決對策，如預算如何合理編列、追加，還要有執行期程；而「減項再追加」，此風也不可長，否則讓預算變審假的。

洪健益則認為，現在變成議會在幫市府解套擦屁股，這種追加方式不希望變成通案，下不為例，委員會已經善盡監督，針對「減項再追加」，他保留大會發言權，之後提醒其他議員一起討論避免預算審查權被綁架的方式。