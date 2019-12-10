賴清德再度輔選賴品妤 掃街盼民眾支持3號蔡賴配

副總統候選人賴清德（右）今陪同立委參選人賴品妤（左）參拜廟宇。圖／賴品妤團隊提供 分享 facebook 副總統候選人賴清德、前立委沈發惠、陳朝龍及新北議員張錦豪今陪同民進黨立委參選人賴品妤至汐止忠順廟及「通靈少女」拍攝地濟德宮參拜，賴清德除了懇請鄉親支持賴品妤外，也提醒民眾要支持總統副總統的3號「蔡賴配」。

賴品妤在賴清德等人的陪同下，首先參拜忠順廟，隨後前往「通靈少女」拍攝地濟德宮參拜，途中經過中正市場，雙賴及沈發惠、陳朝龍、張錦豪也熱情與民眾問好、拜票。不少民眾及攤商夾道歡迎，甚至放起鞭炮，自發帶領高喊「凍蒜」，賴清德及賴品妤也與民眾大玩自拍展現親和力。

到濟德宮參拜後，賴清德笑說，「宗教上需要通靈少女，政治上需要服務少女」，除懇請鄉親支持賴品妤外，對於賴品妤民調追平國民黨立委參選人李永萍感到很驚喜。

賴清德說，李永萍已在政界很久，因此剛開始的知名度就較高，但才經過一個月，賴品妤的民調支持度竟已追上打平，除了靠賴品妤自己的努力，也是靠各位鄉親朋友的支持。

此外，賴清德也不忘為總統選舉拉票，賴說，希望國家的主人能夠一代一代在台灣這塊土地好好生活下去這是民進黨所有參選人的盼望，有志一同、為台灣打拚。