中和自強公園步道改建 解決雨後泥濘不便行走問題

自強公園休閒步道使用率高、土石鬆軟雨水沖刷雨後泥濘不堪，嚴重影響民眾休憩安全及植物生長。圖／中和區公所提供 分享 facebook 新北市中和區公所打造自強公園休閒步道，不同以往水泥步道，為結合自然生態兩側以松木框鋪上碎石，今年9月初開始施工，今天舉行啟用典禮，中和區公所表示，由於步道使用率高、土石鬆軟雨水沖刷雨後泥濘不堪，嚴重影響民眾休憩安全及植物生長，公所年初著手規劃打造一座長300多公尺的自然步道，讓民眾體驗清爽宜人的森林浴之旅。

工務課長陳亦揚表示，園區內林木茂盛綠意盎然，原生植物豐富，步道設計在寬2.6公尺的步道鋪上碎石，兩側以松木為框，走在步道上讓人彷彿在原始森林中享受森林浴的感覺，是一個結合自然生態的步道。此外，碎石步道雨後雨水快速滲入土壤中不再滿地泥濘，完工後可改善土壤流失植物生長不易的情況，有助維護自然、人文環境生態的完整性。

賴俊達表示，自強公園佔地近5千坪，具有自然及人文歷史特色，園內物種豐富景色宜人，公園主體是ㄧ座半圓小山丘，山頂高度標高30公尺，在繁華的市區中顯得特別突出，每天來此休閒活動的市民千人以上。