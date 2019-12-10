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公路迷不要錯過！泰山收費站密道走讀今開始報名

2019-12-10 14:03聯合報 記者魏翊庭／新北即時報導

曾經是全國最老的國道天下第一站「泰山收費站」，底下有一條很少人知道的神祕通道，是收費員要進入票亭的必經秘道。新北市立圖書館泰山分館與交通部高速公路局北區養護工程分局12月合作推出的「泰山收費站懷舊回顧展」，除了在圖書館內重現泰山收費站的場景，更安排帶走讀天下第一站的密道，活動免費，即日起報名。

泰山分館主任李祖緯表示，講到泰山，很多人都會聯想到「泰山國道1號收費站」，不僅是全台第一座收費站，也是車流量第一高的收費站，見證了台灣交通歷史的重大發展。

「泰山收費站懷舊回顧展」除了在圖書館內重現昔日泰山收費站的場景，展示十餘種不同車種與面額的回數票券，並且邀請到昔日的收費員，分享工作的甘苦與趣事，並帶大家探訪只有收費員才能走的秘密通道。

53歲的昔日收費員黃彥勝說，在泰山收費站工作了8年，收費員每天要在混雜汽油味、灰塵、廢氣的小小票亭上站立8小時，不斷重複給票、找錢，以及檢查偽鈔、偽票的動作，在天下第一站的泰山收費站，平均每五秒就要迎接一位過路客。

黃彥勝說，還要眼明手快，應付無數三教九流、態度有好有壞的用路人，無論酷暑寒流都要堅守工作崗位，以維持收費作業，工作雖然辛苦，但在過年或寒冬晚上，收到大卡車司機的暖心飲料時，也會讓人覺得很溫暖。

「走讀‧公路的那一站」12月21日將帶民眾實際走訪收費站密道與泰山收費站文物展示室，即日起報名，活動訊息可至新北市立圖書館網站查詢，或洽詢電話：(02) 29091727。

新北市立圖書館泰山分館與交通部高速公路局北區養護工程分局12月合作推出「泰山收費...
新北市立圖書館泰山分館與交通部高速公路局北區養護工程分局12月合作推出「泰山收費站懷舊回顧展」。圖／新北市圖書館提供
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新北市立圖書館泰山分館與交通部高速公路局北區養護工程分局12月合作推出「泰山收費...
新北市立圖書館泰山分館與交通部高速公路局北區養護工程分局12月合作推出「泰山收費站懷舊回顧展」。圖／新北市圖書館提供
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