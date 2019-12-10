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北市廉政公約僅需登錄公務行程 藍綠齊批：乾脆廢掉

2019-12-10 12:03聯合報 記者邱瓊玉／台北即時報導

北市柯文哲上任後，創立「廉政透明公約」，強調「首長行程一律登錄列管備查」，並要求處首長都要簽署，不過柯文哲上任近5年，廉政透明公約卻屢遭外界質疑「玩假的」，不僅柯文哲多次和政商界人士飲宴沒有登錄，即便是市議員要調閱資料，也以個資法為由拒絕，引發爭議。

為此，北市府政風處提案修正廉政透明公約，其中「工作地點以外之行程或飲宴應酬，應於結束後七日內至本府建置之資訊系統辦理登錄」，修正為「公務行程應於結束後七日內至本府建置之資訊系統辦理登錄」，另外也拿掉個資法保護，修正為「本人同意前揭申報及登錄資料由本府權責機關管理維護」，今經市政會議審議通過。

北市府政風處長沈鳳樑表示，過去只要是首長行程，不管行程內容為何，都要登錄，如今則是改為，只要和公務有關，和市政有關的行程，才要登錄。

至於和財團飲宴是否屬於公務行程？沈鳳樑說，市長自己會去判斷是否和市政有關，如果是朋友聚會，沒有談到市政等相關議題，就不屬於公務行程。

沈鳳樑表示，過去議員索資，礙於個資法都無法提供個別明細，如今把個資法規定拿掉後，議員若有索資都可以提供。

沈鳳樑說，今天市政會議修正通過後，將會把公約內容送給各個政務官、首長簽署，下週針對首長機要行程進行教育訓練，預計年底前正式上路。

不過對於北市府修改廉政透明公約，僅有公務行程才要登錄，民進黨市議員梁文傑譏諷，那又何必，根本就是「脫褲子放屁」，公務行程，我們不需要知道，民眾也沒有興趣，整件事情當初就是柯文哲為了譁眾取寵，如今私人行程不用登錄，那又何必做這件事情，取消就算了。

梁文傑批評，廉政透明公約只是在增加政風處的業務，但對政風一點幫助也沒有，還要增加人家工作負擔，整個取消就好了，柯文哲的公開透明都只是在做表面功夫。

國民黨市議員王鴻薇表示，如今看來，廉政透明公約只要登錄公務行程，明顯是「縮水」，這也證明柯文哲上任之初，把道德標準拉得很高，但其實根本就做不到，很多財團吃飯、密會的行程都沒有登錄，如今做不到就乾脆縮水。

王鴻薇也批評，柯文哲的公開透明都是假的，對於登錄所有行程也都做不到，只要臉皮夠厚，一皮天下就無難事，所以對於廉政透明公約修不修都不是很在意，因為訂了柯市府也做不到。

台北市長柯文哲。記者鄭超文／攝影
台北市長柯文哲。記者鄭超文／攝影
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柯文哲北市個資

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