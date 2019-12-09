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陳冠樺放棄百萬年薪 返鄉承家業養蜂有成

2019-12-09 20:16中央社 新北9日電

7年級生的陳冠樺原在科技業擔任研發工程師，因母親獨自一人管理照顧蜜蜂養殖工作而積勞成疾，讓他決定放下百萬年薪，返鄉當蜂農，努力拓展由祖父傳承下來的養蜂事業。

三峽區有木里樂谷橋附近有間名為「蜂樺蜂蜜專賣店」的小店，雅緻建築與附近閑靜山景融為一體，進門後便聞到陣陣蜂蜜清香，店裡所賣的，是新北市青農陳冠樺特製的蜂蜜下午茶及他對蜂蜜的堅持。

70年次的陳冠樺畢業於龍華科技大學機械工程系，原本在科技業擔任研發工程師，擁有優渥的收入。他的母親當時因獨自一人管理照顧蜜蜂養殖工作而積勞成疾，讓陳冠樺決定放下百萬年薪，返鄉養蜂。

陳冠樺表示，養蜂生活並不容易，要隨開花季節的變化將蜂箱四處遷徙，目前他的蜂箱遍布三峽、龍潭、大溪等地，找到合適地點後還要與地方居民打好關係，協調借用土地放置蜂箱，也要擔心蜂箱遭竊及氣候變遷等問題，相當辛苦。

不過，陳冠樺還是堅持，要在這條家族走過的路上繼續打拚，傳承家族的事業。為了精進自己的第二「專長」，他還特地到宜蘭大學攻讀生物科技碩士學位。

陳冠樺指出，他在宜大求學時，研究蜜蜂的食物如何影響蜂蜜品質，曾在世界及亞洲養蜂大會上發表論文，也曾前往深圳代表新北市參加2018台灣創意生活節展售會，用自己的蜂蜜、蜂膠及蜂王乳推廣台灣的農業技術與產品。

陳冠樺說，他現在不只賣蜂蜜，假日還會把專賣店變身為咖啡館，店裡溫暖色調及悠閒氣氛能令人忘卻都會的紛擾。

陳冠樺表示，「讓農產品從產地直達餐桌」，店內招牌商品「蜂蜜拿鐵」、「花粉鬆餅」與「蜂蜜柚子蘋果茶」等，都是他利用自己生產的蜂蜜研發新料理，民眾來到三峽登山的途中不妨停下腳步，到這裡品嚐一份鬆餅與一杯好咖啡，以及一名蜂農的用心。

蜂蜜蜜蜂

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