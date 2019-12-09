新北35處捷運火車站納都更獎勵區 最高獲50%增額容積

新北市都市更新採取捷運蓋到哪、都更做到哪策略。都市計畫委員會今審議通過35處捷連站和火車站周邊地區，包括板橋站、汐止火車站、汐科火車站納入都更獎勵範圍，最高獲取50%增額容積，將有1035筆土地可適用。

為落實都更三箭政策，都委會在歷經2次轉案小組諮詢及審查會議後，今針對第二階段擴大35處捷運站及火車站周邊地區納入都更獎勵範圍審議通過。

其獎勵範圍包含三和國中站、三重國小站、先嗇宮站、蘆洲站、新莊副都心站、新北產業園區、幸福站、輔大站、丹鳳站、迴龍站、泰山站、泰山貴和站、新店區公所站、新店站、小碧潭站、十四張站、安康站、永和站、南勢角站、景平站、秀朗橋站、橋和站、中原站、中和高中站、雙和醫院站、永寧站、頂埔站、板橋站（板橋火車站)、江子翠站、亞東醫院站、竹圍站、三峽站、樹林火車站、汐止火車站、汐科火車。

新北市城鄉局表示，此都市計畫自今年10月16日進行30日公開展覽，不到2個月時間就通過審議，除了展現市府加速推動都更的決心，更是建立推動都更三箭重要的里程碑。

城鄉局表示，決定獎勵範圍是透過考量捷運及火車場站周邊發展機能，第一階段部分已於今年8月29日發佈實施，目前多有民眾諮詢，並整合土地中。

第二階段的篩選原則，主要以2019年底通車的場站、年運量達600萬旅次、捷運交會站及重大政策作為考量，並篩選出35站捷運及火車站，最高獲取50%增額容積，並將有1035筆土地可適用，盼透過增額容積機制加速促成都更推動。