影／新北耶誕城平安晚會 22日免費發送薑餅人餅乾

歲末年終將至，為感恩一年的平安，新北歡樂耶誕城將在板橋市民廣場舉辦平安晚會，除了結合各教會安排活動外，更首次與喜憨兒庇護工場合作製作薑餅人餅乾，並在活動當天免費發送800份。

新北市歡樂耶誕城最具宗教特色的平安晚會，將於12月22日在市民廣場展開，昨也率先發布由新北市民政局長柯慶忠的樂音開場，搭配台灣第一支全職基督教音樂事奉團隊「天韻合唱團」，演唱耶誕歌曲的「快閃傳福音」影片。

柯慶忠表示，12月為各地教會慶祝耶穌基督誕生的重要月份，並將舉辦一系列慶祝活動。為帶給民眾福音與祝禱，今年新北平安晚會提前至22日舉辦，盼更多民眾齊聚歡度耶誕節。

此次活動除了結合各教會在板橋火車站、捷運站及公園等人潮聚集地，安排13場活動，更首次與喜憨兒庇護工場合作製作薑餅人餅乾，並於活動當天現場免費發送800份。