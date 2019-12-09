實踐生態永續 淡江大學與地方發表宣言

淡江大學為響應「校園」是「環境教育」的重要實踐基地，發表「2019生態永續淡水宣言」，推動各校持續落實行動方案。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 淡江大學為響應「校園」是「環境教育」的重要實踐基地，前(7)日舉辦「校園SDGs環境永續成果發表會」，淡水區長巫宗仁也以地方政府代表出席，發表「2019生態永續淡水宣言」，推動各校持續落實行動方案，以培養學生的視野與行動價值。

「生態永續」是全球共同追求的價值，淡江大學為響應「校園」是「環境教育」的重要實踐基地，以及聯合國的「全球永續發展目標」，本月7日舉辦「校園SDGs環境永續成果發表會」，並邀請相關專家以「世界咖啡論壇」方式參與討論，最後重點發表「2019生態永續淡水宣言」。

淡江大學USR專案助理陳怡如表示，這次研討講座，淡江大學邀請淡水八里及北海岸，有7所小學共同發起，SDGs永續城市及社區、氣候行動、團結合作等3個項目作為行動主軸，在淡江大學的協助下，7所小學，在過去已經舉辦Art-Cop環境永續工作坊，並提出行動方案，以「魚眼圖」呈現校園環境的生態特性。

這次除了有來自八里區米倉國小、石門區乾華國小，淡水區文化國小、淡水國小、新市國小、興仁國小及鄧公國小之外，淡水區長巫宗仁也以地方政府代表出席，並且表示，對於生態永續相當認同，也看到學生討論相當有成果，也希望環境生態永續發展政府能做得更好，期透過實踐行動與交流，推動各校持續落實行動方案，以培養學生的視野與行動價值。