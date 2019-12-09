親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

世界反禁藥組織重判禁賽4年！ 俄羅斯無緣東京奧運

再開辯論等於法官擺爛？你真的誤會很大

新北本土影音創意說唱 優良作品集冊當補充教材

2019-12-09 18:25聯合報 記者張曼蘋／即時報導

108年度台灣母語日觀摩會暨本土語言聯合頒獎典禮今天舉辦，表揚獲獎的本土語言績優學校、教學優良人員、績優教學支援工作人員、本土文化影音創意說唱讚及本土語言親師生創意繪本，優良作品也將集結成冊，作為本土語言補充教材，教育局長張明文也與三重啟文幼兒園的小朋友合唱客語歌謠，現場氣氛溫馨。

張明文表示，新北市今年首度辦理「本土文化影音創意說唱讚計畫」，分為閩語、客語及原住民語三語組，鼓勵學生在說唱中自然習得母語，學習本土語言溝通表達能力，並由師生錄製說故事或歌謠吟唱影片分享至新北市本土影音說唱讚網站，歡迎民眾點閱按讚。

頂埔國小榮獲客語中年級組最佳影片，以「來去新北市」這首客家歌謠輕快的曲風，介紹新北市著名景點，從選角、彩排、服裝設計到完成表演，都充分結合多元文化，還能感受到孩子們的熱情。原住民語中年級組最佳影片則由福山國小獲獎，學生們興奮地說，「很驚訝自己能夠唱族語唱的這麼好。」

此次頒獎典禮也肯定教師在本土語言教學的長期耕耘，老師蔡雲珍榮獲原住民語績優教學支援工作人員，蔡雲珍來自花蓮阿美族，從海岸阿美族語初級認證題庫的字詞及生活中常使用族語中，設計出「族語心臟病」、「lima幫幫忙」、「眼明手快」和「阿美小勇士」等四款族語桌上遊戲，提高學生學習母語的興趣。

教育局表示，新北市積極推廣本土語文相關教學及活動，除辦理母語日體驗、本土語言創意繪本及自編本土語言（閩客語）教學補充教材、開設新北市本土影音說唱讚網站匯集成果外，此次優良作品也將集結成冊，作為本土語言補充教材，讓更多學生與民眾欣賞本土語言之美。

108年度台灣母語日觀摩會暨本土語言聯合頒獎典禮今天舉辦，教育局長張明文也與三重...
108年度台灣母語日觀摩會暨本土語言聯合頒獎典禮今天舉辦，教育局長張明文也與三重啟文幼兒園的小朋友合唱客語歌謠。圖／新北市教育局提供
分享
108年度台灣母語日觀摩會暨本土語言聯合頒獎典禮今天舉辦，老師蔡雲珍榮獲原住民語...
108年度台灣母語日觀摩會暨本土語言聯合頒獎典禮今天舉辦，老師蔡雲珍榮獲原住民語績優教學支援工作人員。圖／新北市教育局提供
分享

語言原住民語

延伸閱讀

取消8折優惠影響長程客？ 新北：堅守1280...

台中以北私立科大居冠 龍華連兩年獎補助款8千...

新北首辦跨領域閱讀實踐課堂 馬祖教師取經

新北拉近學子距離 找Youtuber林辰分享...

相關新聞

北捷取消優惠沒與新北溝通 侯友宜：好的事會支持

2019-12-09 17:32

影／新北耶誕城平安晚會 22日免費發送薑餅人餅乾

2019-12-09 19:25

實踐生態永續 淡江大學與地方發表宣言

2019-12-09 19:16

瑞芳櫻花步道好繽紛 點亮越南花布燈龍

2019-12-09 19:16

180年汐止濟德宮重建 結合傳統、現代思維

2019-12-09 19:15

汐止與議員有約 四位議員要向市府爭經費

2019-12-09 19:14

新北金采獎好精彩 有線電視發掘城市活力

2019-12-09 19:14

串連新北桃園自行車道 可從石門水庫騎到淡水八里

2019-12-09 17:14

新北第2間運動聚點 新莊店明起試營運優惠4天

2019-12-09 16:53

桃園、新北合作 65公里追風自行車道啟用

2019-12-09 16:34

配合全市交通大執法 林口警分局3天查獲250件

2019-12-09 15:00

庇護工場伴手禮 年節送禮做愛心

2019-12-09 14:59

新北市分享節能 赴墨西哥國際會議

2019-12-09 14:37

移民節嘉年華 歐美義韓新住民齊聚府城

2019-12-09 14:15

毛孩友善聖誕城21日登場 有吃有玩還打免費疫苗

2019-12-09 12:09

忙黨務員工滿意度下滑？ 柯文哲笑:這樣員工應該更高興

2019-12-09 11:48

台南市臨安橋老舊需改建 林佳龍允諾補助工程經費

2019-12-09 11:42

市府員工滿意度下滑 柯文哲：確實很明顯

2019-12-09 11:42

北捷擬取消8折 「維持社福卡優惠」雙北今達共識

2019-12-09 11:31

北捷擬砍8折優惠 雙北會議北捷董座、總經理卻請假

2019-12-09 10:09

「左流右肺」疫苗 雙北滿65歲免費打

2019-12-09 00:27

北市府員工民調 柯文哲評分、滿意度雙降

2019-12-09 00:23

聯合盃作文賽 新北210人得獎

2019-12-09 00:01

里長大小聲／萬華青山里長李昭成 憂空屋成治安死角

2019-12-08 23:33

里長大小聲／明德里多矮房 許漢隆爭取都更

2019-12-08 23:20

新店拆中正陸橋 重現天際線

2019-12-08 23:18

人生下半場／發掘小確幸 劉麗珠迷單車旅

2019-12-08 23:15

嗓子啞還是要輔選 賴清德送包子祝福呂孫綾

2019-12-08 22:42

淡水輔選談立委大選 羅文嘉：民主與非民主戰爭

2019-12-08 20:25

林昶佐成立後援會 鄭文燦批藍營「雙陳記」作秀無下限

2019-12-08 19:57

「黨員」回歸「市長」角色 侯友宜視察歡樂耶誕城

2019-12-08 19:33

新北蘇侯之戰2.0？ 蘇貞昌輔選張宏陸：他能讓板橋進步

2019-12-08 17:59

新北首創路平園遊會 體驗挖土機還能學習新知識

2019-12-08 16:59

新店中正陸橋拆除 年底前還有2陸橋待拆除

2019-12-08 16:30

影／吳怡農民生公園開唱 「愛如潮水」好聽到耳朵懷孕了

2019-12-08 16:02
看更多

熱門文章

噁心！南方澳知名米糕店半夜把廚餘倒漁港 遭人全都錄

2019-12-09 10:59

台南多了這座美麗的湖就在市中心 明年初開放

2019-12-09 13:51

前空姐花光積蓄抵押房子 投入有機菇獲選百大青農

2019-12-09 07:29

想拿下80%選票蔡英文豪氣定目標 觀眾反應讓她開懷

2019-12-08 20:51

正妹坐神轎成活身媽祖 挨轟「玩過頭」

2019-12-09 14:00

53歲仍好學 南市警備副隊長完成警佐訓練

2019-12-09 09:07

澎湖退休軍公教高喊「拔菜」不滿政府年改不公不義

2019-12-08 23:53

注意！豐原國豐路三段從今起封路4天 改道資訊看這邊

2019-12-09 11:49

饒慶鈴上任後首波人事異動 5單位主管換人

2019-12-09 16:38

伯立歐公益路跑 補給太營養被戲稱「痛風盃」

2019-12-08 17:29

北捷擬砍8折優惠 雙北會議北捷董座、總經理卻請假

2019-12-09 10:09

女警甜笑超吸粉 當過教師的她做「宣導紅單」超逗趣

2019-12-08 21:15

高雄本周就業徵才釋出2千職缺，國賓、家樂福都在找人

2019-12-08 23:38

內灣所首位原民女警到任 似真人版Dora招人疼

2019-12-09 09:45

綠能專區19億泡湯不顧地方發展 雲縣府：不能只蓋電廠

2019-12-09 13:23

頭份市「客家情、土窯夯」 焢窯體驗農村趣味

2019-12-09 13:21

山雨欲來風滿樓 苗縣議會破天荒明天提前半小時審預算

2019-12-09 13:49

蘭陽溫泉季「千人踩街嘉年華」 冷風中登場炒熱氣氛

2019-12-08 22:39

北市府員工民調 柯文哲評分、滿意度雙降

2019-12-09 00:23

管用？ 桃園市首推實體減速台 盼降低巷道車速少噪音

2019-12-09 11:47

市府員工滿意度下滑 柯文哲：確實很明顯

2019-12-09 11:42

南迴公路新線原定20日通車 將延至22或23日

2019-12-09 18:08

「左流右肺」疫苗 雙北滿65歲免費打

2019-12-09 00:27

馬偕兒童醫院 111年完工

2019-12-09 00:16

19億光電區被退綠營痛心 縣府：變更開發是為更好

2019-12-09 18:15

台南榮民之家在天價蛋黃區 規畫遷中山高東側今會勘

2019-12-09 11:47

北捷取消優惠沒與新北溝通 侯友宜：好的事會支持

2019-12-09 17:32

頭份交流道塞車成日常 縣府啟動第二交流道可行性評估

2019-12-09 19:00

新竹SOGO、Big City周年慶落幕 業績雙雙成長一成

2019-12-09 19:02

好心橘／蔡仁堅搶救剩食 籲需要者別客氣

2019-12-09 00:15

棄陸電子業工作偕妻回台 他倆靠水產加工闖名號

2019-12-09 11:00

淡水輔選談立委大選 羅文嘉：民主與非民主戰爭

2019-12-08 20:25

鍾情雨來菇 空姐拚成百大青農

2019-12-08 23:05

退休老師「玩墨」30年 行、草、隸、篆紙上舞動

2019-12-09 14:18

日師生訪屏東日式眷舍 感謝台灣保留文化

2019-12-09 16:24

禁用免洗餐具公告漏台中 中市府：明年元旦實施

2019-12-09 15:21

台中立委參選人陳柏維、謝文卿 晚間攻入夜市人群

2019-12-08 22:39

榮民佔用公有地住30年 議員協調緩拆

2019-12-09 15:02

天冷親送咖啡關心員警 太平警分局長：在一起不孤單

2019-12-09 13:56

罰不怕！違法停車場收16罰單 只繳3張繼續營業

2019-12-09 16:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top