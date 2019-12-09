新北本土影音創意說唱 優良作品集冊當補充教材

108年度台灣母語日觀摩會暨本土語言聯合頒獎典禮今天舉辦，表揚獲獎的本土語言績優學校、教學優良人員、績優教學支援工作人員、本土文化影音創意說唱讚及本土語言親師生創意繪本，優良作品也將集結成冊，作為本土語言補充教材，教育局長張明文也與三重啟文幼兒園的小朋友合唱客語歌謠，現場氣氛溫馨。

張明文表示，新北市今年首度辦理「本土文化影音創意說唱讚計畫」，分為閩語、客語及原住民語三語組，鼓勵學生在說唱中自然習得母語，學習本土語言溝通表達能力，並由師生錄製說故事或歌謠吟唱影片分享至新北市本土影音說唱讚網站，歡迎民眾點閱按讚。

頂埔國小榮獲客語中年級組最佳影片，以「來去新北市」這首客家歌謠輕快的曲風，介紹新北市著名景點，從選角、彩排、服裝設計到完成表演，都充分結合多元文化，還能感受到孩子們的熱情。原住民語中年級組最佳影片則由福山國小獲獎，學生們興奮地說，「很驚訝自己能夠唱族語唱的這麼好。」

此次頒獎典禮也肯定教師在本土語言教學的長期耕耘，老師蔡雲珍榮獲原住民語績優教學支援工作人員，蔡雲珍來自花蓮阿美族，從海岸阿美族語初級認證題庫的字詞及生活中常使用族語中，設計出「族語心臟病」、「lima幫幫忙」、「眼明手快」和「阿美小勇士」等四款族語桌上遊戲，提高學生學習母語的興趣。