180年汐止濟德宮重建 結合傳統、現代思維

有180多年歷史的汐止濟德宮舉行動土儀式，預定三年的時間，要重建一座結合傳統古廟與現代化設計的濟德宮。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 有180多年歷史的汐止濟德宮，廟宇經過幾次颱風侵襲，結構破損不堪，有安全上的疑慮，在經過幾年的籌備後決定重建，前(7)日舉行動土儀式，預定三年的時間，要重建一座結合傳統古廟與現代化設計的濟德宮，要成為汐止地方文化的新亮點。

12月7日濟德宮重建動土典禮上，包括副市長、議員、里長及信徒們都來見證這重要的一刻，經過幾年的籌備，將在最早的廟址，也就是目前濟德宮對面這塊地重建。

濟德宮主委許仲辰表示，濟德宮汐止媽我們在老街這邊已經有180年的歷史，當初最早是在對面，後來日據時期又被遷到慈航法那裡，直到民國35年才遷回來，我們才新蓋了目前這個位置，那這次重建則將要讓媽祖回到原來的地方，座北朝南。

180多年歷史的濟德宮，這幾年因為通靈少女電視劇而爆紅也讓更多人認識這間古廟，只是過去歷經幾次颱風，導致寺廟結構破損不堪，現在都必須靠外架鋼柱支撐，有安全疑慮，而在今年五月年度信徒大會向媽祖擲筊後，獲得同意重建，目前濟德宮募得了上億重建新廟基金的頭期款，12月7日舉辦動土，預計三年的時間，要成為汐止地方文化的新亮點。

市議員張錦豪表示，濟德宮是地方重要的信仰中心，因為颱風受創一直有重建的計劃，籌備多年後，終於舉辦動土儀式，將興建一間結合傳統與現代化的廟宇。

建築師林貴榮說，很榮幸經廟方許仲辰主委三次擲筊，媽祖連續賜予三個聖杯，決定本人為新殿堂建築師。

設計三大特點：1是天光、2為大氣、3是圓融，汐止媽室內殿堂承襲傳統前殿明堂正殿的格局，以傳統屋頂重簷的韻律美學，形塑內部莊嚴崇高的氛圍，以無形的意境內涵，創造有形殊勝的空間。