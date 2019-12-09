汐止與議員有約 四位議員要向市府爭經費

汐止區公所舉辦了一場區政交流-與議員有約研習會，地方四位議員將向市府爭取更多經費，讓地方發展更好。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 汐止區公所今(9)日舉辦了一場區政交流-與議員有約研習會，地方四位議員都到場，除了了解各課室業務，也針對地方建設及環境改善進行討論，希望能協調市府與公所，並且議員們也將向市府爭取更多經費，讓地方發展更好。

市議員周雅玲表示，今天市政交流，四位議員都來參加，各各課室長，除了討論未來新的年度建設之外，還有在服務民眾及經費不足的部分，雅玲會協助在市府各局處在經費上做極力的爭取。

市議員白珮茹說，汐止有很多的山區還有溪流，針對地方上包括除草、登山步道整理、還有人力配置包括工作班面臨人力配置的問題，交流討論研擬出比較好的方案，可以建議給市政府相關局處，讓推展地方建設更好。

市議員廖先翔指出，公所在處理民眾服務、或是地方建設，都需要跨機關協助，但往往因為溝通上而有所阻礙，議員透過當天交流了解後，除了會多爭取經費發展地方建設，也願意做好溝通橋樑。

市議員張錦豪說，當天除了交流，也針對汐止交通問題提出來討論，希望未來在改善汐止包括大同路、新台五路等交通建設，希望地方公所、市政府都能一起努力。

汐止區長陳健民表示，市政交流，當天汐止四位議員都到場，除了提建言，公所也針對推展業務需要協助溝通的提出來，希望透過雙方交流，找到對的方法，讓明年汐止建設更好。