新北金采獎好精彩 有線電視發掘城市活力

新北市第9屆有線電視金采獎頒獎典禮，今年共有13家系統業者、69件作品參與評選，角逐9項大獎，競爭相當激烈。 圖／全聯有線電視提供 分享 facebook 新北市第9屆有線電視金采獎頒獎典禮，今年共有13家系統業者、69件作品參與評選，角逐9項大獎，競爭相當激烈。市長侯友宜除頒獎表揚獲獎者外，也感謝13家有線電視新聞、節目從業人員，發掘城市的活力與文化底蘊，更鞭策整個城市往前走。

市長侯友宜表示，因為各位鞭策我往前走，尤其在社會光明面和公共議題上，透過大家細膩且深入的報導，讓大家看到新北市的進步，以及需要改進的地方。

台灣大寬頻旗下的紅樹林、觀天下及永佳樂有線電視，囊括「新聞採訪獎」、「新聞專題獎」、「節目企劃獎」、「攝影剪輯獎」、「公共議題參與獎」及「社會光明面節目獎」；「最佳主播獎」則由大豐有線電視奪得；而凱擘大寬頻旗下的全聯有線電視，則是勇奪「新聞節目獎」和「評審團特別獎」兩項大獎。

全聯有線電視總經理龔邦泰說，一路走來，我覺得有線電視是很精采的行業，相信爾後也是，因為這個產業潛力無限，我很驕傲能在這個產業繼續服務，我也曾待過別的區域，覺得新北市政府對於有線電視產業，除了正面看待外，也給予很多的支持。

評審長許祐寧導演表示，新北市的有線電視業者，在有限的資源下，仍以細膩、專業的態度，並抱持公共服務與關懷的精神，製作出一系列地方性節目，不但讓人敬佩，也補足了無線台媒體，過於收視率導向的不足。