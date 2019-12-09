親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

紐西蘭「白島火山」突襲爆發：旅行團5死27失聯

指唐從聖爆料害李沛旭婚變 鏡週刊副總遭起訴

北桃合作沿大漢溪岸 打造65公里追風自行車道

2019-12-09 18:12聯合報 記者張弘昌／即時報導

桃園市長鄭文燦今天與新北市市長候友宜，一同在桃園市大溪中庄調整池景觀土丘一同騎自行車，出席「浩瀚雙輪、一騎飛揚」新北、桃園，一日生活圈串聯儀式，宣布2市已連接自行車道斷點，沿著大漢溪打造65公里的追風自行車道，遊客可從石門水庫，一路騎到淡水河邊，同時2市圖書館，也推出一證通用借閱圖書服務。

桃園市市長鄭文燦表示，桃園今年2月與新北市共同建立「北桃合作平台」，加強生活圈合作，並舉辦「雙城論壇」，由首長對首長、單位對單位，針對捷運、交通、防災、觀光、智慧城市、環保、防疫及城市外交等議題進行探討，分享治理經驗，雙市合作共同解決問題。

鄭文燦今天與新北市長候友宜，一同在中庄調整池畔騎自行車，共同見證雙市首項合作，串連大漢溪自行車道，已以4233萬元工程經費，推動悠活騎樂休閒園區環境營造計畫。

將大鶯路自行車道斷點打通後，打造65公里長的追風自行車道，串聯兩市休閒綠帶，遊客可從石門水庫一路騎到淡水河邊，盡情徜徉在大漢溪河畔的美麗風光。

鄭文燦指出，今年的北桃首場雙首長論壇中，雙方即約定串連大漢溪自行車道，為兩市市民打造優質的自行車道。位於北桃兩市交界處的大鶯路1320巷道路狹窄，汽機車與自行車共用車道，導致行車動線混亂而影響行車安全，形成新北市山水自行車道與桃園大漢自行車道的斷點。

經濟部水利署補助桃園市府4233萬元經費，今年11月底完工，將大鶯路1320巷從3.5公尺拓寬為8公尺，分流汽機車道與自行車道，打造65公里的追風自行車道，未來更研議合辦兩市自行車活動，讓市民體驗北桃一日低碳鐵馬輕旅行。

北桃兩市合作密切且議題多元，桃園市長鄭文燦表示，桃園與新北公共圖書館推出一證通用服務，開放市民互借書籍，享受藏書的便利；大嵙崁溪水與綠休閒園區計畫規劃興建防汛道路、堤岸、自行車道、中庄吊橋等建設，未來與新北市將有更多元的休閒互動。

交通合作部分則包括，新北三鶯線延伸至桃園八德捷運綠線工程、桃園捷運棕線連結桃園及新莊，並與萬大線接軌、鐵路地下化從新北鳳鳴車站到桃園平鎮車站等規劃，有效接軌北桃兩市交通；另外，北桃兩市YouBike推出甲地租借、乙地還車的政策，以及新北與桃園合作在鳳鳴重劃區興建滯洪池等多項合作項目，期盼兩市合作更加穩定、互動更加密切。

新北市長侯友宜表示，桃園大溪好山好水好風景，且鄰近新北市，形成密不可分的生活圈，今天共同見證連接兩市全長65公里的自行車道的完成，市民可一路從石門水庫騎單車到淡水漁人碼頭、八里左岸，欣賞串連大漢溪到新北市淡水河的沿岸綠帶風光。

兩位市長對桃園與新北合作具有相當共識，今天在「浩瀚雙輪、一騎飛揚」活動中也互贈書籍，桃園市致贈「大漢溪水紋巡禮」，新北市則回贈「書說新北」，期盼兩市密切合作，提供市民更好的生活環境。

桃園市長鄭文燦（前排右一）與新北市市長候友宜（前排右二），今天一同騎自行車，出席...
桃園市長鄭文燦（前排右一）與新北市市長候友宜（前排右二），今天一同騎自行車，出席「浩瀚雙輪、一騎飛揚」新北、桃園一日生活圈串聯儀式，宣布2市合作打造65公里追風自行車道。記者張弘昌／攝影
分享
桃園市長鄭文燦（右）與新北市市長候友宜（左），今天一同騎自行車，出席「浩瀚雙輪、...
桃園市長鄭文燦（右）與新北市市長候友宜（左），今天一同騎自行車，出席「浩瀚雙輪、一騎飛揚」新北、桃園一日生活圈串聯儀式，宣布2市合作打造65公里追風自行車道。記者張弘昌／攝影
分享
桃園市長鄭文燦（左）與新北市市長候友宜（右），今天在桃園大溪出席「浩瀚雙輪、一騎...
桃園市長鄭文燦（左）與新北市市長候友宜（右），今天在桃園大溪出席「浩瀚雙輪、一騎飛揚」新北、桃園一日生活圈串聯儀式，宣布2市合作打造65公里追風自行車道。記者張弘昌／攝影
分享

自行車車道鄭文燦侯友宜

延伸閱讀

鄭文燦爆兩人深夜私約 侯友宜讚鄭身材「雄壯威...

桃竹苗立委選戰 藍綠大咖較勁

林昶佐成立後援會 鄭文燦批藍營「雙陳記」作秀...

林昶佐稱臨沂街一帶長大 立委政績有目共睹

相關新聞

新北第2間運動聚點 新莊店明起試營運優惠4天

2019-12-09 16:53

新北本土影音創意說唱 優良作品集冊當補充教材

2019-12-09 18:25

串連新北桃園自行車道 可從石門水庫騎到淡水八里

2019-12-09 17:14

桃園、新北合作 65公里追風自行車道啟用

2019-12-09 16:34

配合全市交通大執法 林口警分局3天查獲250件

2019-12-09 15:00

庇護工場伴手禮 年節送禮做愛心

2019-12-09 14:59

新北市分享節能 赴墨西哥國際會議

2019-12-09 14:37

移民節嘉年華 歐美義韓新住民齊聚府城

2019-12-09 14:15

毛孩友善聖誕城21日登場 有吃有玩還打免費疫苗

2019-12-09 12:09

忙黨務員工滿意度下滑？ 柯文哲笑:這樣員工應該更高興

2019-12-09 11:48

台南市臨安橋老舊需改建 林佳龍允諾補助工程經費

2019-12-09 11:42

市府員工滿意度下滑 柯文哲：確實很明顯

2019-12-09 11:42

北捷擬取消8折 「維持社福卡優惠」雙北今達共識

2019-12-09 11:31

北捷擬砍8折優惠 雙北會議北捷董座、總經理卻請假

2019-12-09 10:09

「左流右肺」疫苗 雙北滿65歲免費打

2019-12-09 00:27

北市府員工民調 柯文哲評分、滿意度雙降

2019-12-09 00:23

聯合盃作文賽 新北210人得獎

2019-12-09 00:01

里長大小聲／萬華青山里長李昭成 憂空屋成治安死角

2019-12-08 23:33

里長大小聲／明德里多矮房 許漢隆爭取都更

2019-12-08 23:20

新店拆中正陸橋 重現天際線

2019-12-08 23:18

人生下半場／發掘小確幸 劉麗珠迷單車旅

2019-12-08 23:15

嗓子啞還是要輔選 賴清德送包子祝福呂孫綾

2019-12-08 22:42

淡水輔選談立委大選 羅文嘉：民主與非民主戰爭

2019-12-08 20:25

林昶佐成立後援會 鄭文燦批藍營「雙陳記」作秀無下限

2019-12-08 19:57

「黨員」回歸「市長」角色 侯友宜視察歡樂耶誕城

2019-12-08 19:33

新北蘇侯之戰2.0？ 蘇貞昌輔選張宏陸：他能讓板橋進步

2019-12-08 17:59

新北首創路平園遊會 體驗挖土機還能學習新知識

2019-12-08 16:59

新店中正陸橋拆除 年底前還有2陸橋待拆除

2019-12-08 16:30

影／吳怡農民生公園開唱 「愛如潮水」好聽到耳朵懷孕了

2019-12-08 16:02

限定賞花期 來新北銀河社區賞波斯菊漫遊農村

2019-12-08 13:32
看更多

熱門文章

噁心！南方澳知名米糕店半夜把廚餘倒漁港 遭人全都錄

2019-12-09 10:59

前空姐花光積蓄抵押房子 投入有機菇獲選百大青農

2019-12-09 07:29

台南多了這座美麗的湖就在市中心 明年初開放

2019-12-09 13:51

想拿下80%選票蔡英文豪氣定目標 觀眾反應讓她開懷

2019-12-08 20:51

正妹坐神轎成活身媽祖 挨轟「玩過頭」

2019-12-09 14:00

澎湖退休軍公教高喊「拔菜」不滿政府年改不公不義

2019-12-08 23:53

53歲仍好學 南市警備副隊長完成警佐訓練

2019-12-09 09:07

注意！豐原國豐路三段從今起封路4天 改道資訊看這邊

2019-12-09 11:49

伯立歐公益路跑 補給太營養被戲稱「痛風盃」

2019-12-08 17:29

饒慶鈴上任後首波人事異動 5單位主管換人

2019-12-09 16:38

北捷擬砍8折優惠 雙北會議北捷董座、總經理卻請假

2019-12-09 10:09

減鹽飲食了嗎？苗栗62家盒餐供餐 還教你健康吃

2019-12-08 18:45

女警甜笑超吸粉 當過教師的她做「宣導紅單」超逗趣

2019-12-08 21:15

高雄本周就業徵才釋出2千職缺，國賓、家樂福都在找人

2019-12-08 23:38

內灣所首位原民女警到任 似真人版Dora招人疼

2019-12-09 09:45

斜槓藥師吳嘉文 運用多年古玩收藏顛覆藥局外觀

2019-12-08 18:44

蘭陽溫泉季「千人踩街嘉年華」 冷風中登場炒熱氣氛

2019-12-08 22:39

綠能專區19億泡湯不顧地方發展 雲縣府：不能只蓋電廠

2019-12-09 13:23

北市府員工民調 柯文哲評分、滿意度雙降

2019-12-09 00:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top