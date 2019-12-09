北桃合作沿大漢溪岸 打造65公里追風自行車道

桃園市長鄭文燦今天與新北市市長候友宜，一同在桃園市大溪中庄調整池景觀土丘一同騎自行車，出席「浩瀚雙輪、一騎飛揚」新北、桃園，一日生活圈串聯儀式，宣布2市已連接自行車道斷點，沿著大漢溪打造65公里的追風自行車道，遊客可從石門水庫，一路騎到淡水河邊，同時2市圖書館，也推出一證通用借閱圖書服務。

桃園市市長鄭文燦表示，桃園今年2月與新北市共同建立「北桃合作平台」，加強生活圈合作，並舉辦「雙城論壇」，由首長對首長、單位對單位，針對捷運、交通、防災、觀光、智慧城市、環保、防疫及城市外交等議題進行探討，分享治理經驗，雙市合作共同解決問題。

鄭文燦今天與新北市長候友宜，一同在中庄調整池畔騎自行車，共同見證雙市首項合作，串連大漢溪自行車道，已以4233萬元工程經費，推動悠活騎樂休閒園區環境營造計畫。

將大鶯路自行車道斷點打通後，打造65公里長的追風自行車道，串聯兩市休閒綠帶，遊客可從石門水庫一路騎到淡水河邊，盡情徜徉在大漢溪河畔的美麗風光。

鄭文燦指出，今年的北桃首場雙首長論壇中，雙方即約定串連大漢溪自行車道，為兩市市民打造優質的自行車道。位於北桃兩市交界處的大鶯路1320巷道路狹窄，汽機車與自行車共用車道，導致行車動線混亂而影響行車安全，形成新北市山水自行車道與桃園大漢自行車道的斷點。

經濟部水利署補助桃園市府4233萬元經費，今年11月底完工，將大鶯路1320巷從3.5公尺拓寬為8公尺，分流汽機車道與自行車道，打造65公里的追風自行車道，未來更研議合辦兩市自行車活動，讓市民體驗北桃一日低碳鐵馬輕旅行。

北桃兩市合作密切且議題多元，桃園市長鄭文燦表示，桃園與新北公共圖書館推出一證通用服務，開放市民互借書籍，享受藏書的便利；大嵙崁溪水與綠休閒園區計畫規劃興建防汛道路、堤岸、自行車道、中庄吊橋等建設，未來與新北市將有更多元的休閒互動。

交通合作部分則包括，新北三鶯線延伸至桃園八德捷運綠線工程、桃園捷運棕線連結桃園及新莊，並與萬大線接軌、鐵路地下化從新北鳳鳴車站到桃園平鎮車站等規劃，有效接軌北桃兩市交通；另外，北桃兩市YouBike推出甲地租借、乙地還車的政策，以及新北與桃園合作在鳳鳴重劃區興建滯洪池等多項合作項目，期盼兩市合作更加穩定、互動更加密切。

新北市長侯友宜表示，桃園大溪好山好水好風景，且鄰近新北市，形成密不可分的生活圈，今天共同見證連接兩市全長65公里的自行車道的完成，市民可一路從石門水庫騎單車到淡水漁人碼頭、八里左岸，欣賞串連大漢溪到新北市淡水河的沿岸綠帶風光。