親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

紐西蘭「白島火山」突襲爆發：旅行團5死27失聯

指唐從聖爆料害李沛旭婚變 鏡週刊副總遭起訴

用「蒙特梭利」 讓失智長輩學著靠自己

2019-12-09 17:21聯合報 記者王敏旭／即時報導

蒙特梭利也能用在照顧長輩，台灣認知功能促進協會與新北市合作，打造「銀色知悠生蒙特梭利中心」，強調讓失智長輩維持獨立個體，以協助方式讓長輩建立自信，而非一味地幫忙做事，導致長輩失去自理能力。新北社會局指出，未來托老、銀髮俱樂部的照顧員或是家屬，都能在中心獲得訓練課程。

台灣認知功能促進協會理事長甄瑞興，在亞東醫院一般神經科擔任主任多年，甄瑞興說，臨床上常見家屬說長輩失智，不知道該如何照顧，而他母親今年88歲罹患血管性失智症，常有不穩定情緒，他深切感受家屬的痛苦。

甄瑞興說，據醫學統計全台約有28萬名失智症患者，世界各國重視如何多動腦、多運動、增加社交網絡和健康飲食等方式來延緩失智，因此他從加拿大引進「認知悠能」訓練課程，投入蒙特梭利失智症照護模式的研究，希望改善台灣失智症病患照護。

甄瑞興說，並非用藥物治療，而是建立一個能豐富失智症患者身心靈的環境，讓長輩充分展現自己的能力，依據失智者的需求、偏好、習慣、優勢、技能，來保存其原有的能力，像有位老阿伯喜歡塗鴉，中心就提供色鉛筆提供創作，能畫出一幅藝術創作。

銀色知悠生蒙特梭利中心內提供鮮明色彩圖案和文字標記，像是廁所馬桶蓋有紅色、紫色、黃色，還附註如廁8步驟，甄瑞興說，中心內的指導老師會在一旁守護，除非必要否則老師不會出手，目的就是要讓失智長輩訓練，保有自己生活的知能。

新北社會局長張錦麗說，新北公共托老中心或銀髮俱樂部3.0、4.0未來都會以銀色知悠生蒙特梭利中心作為培訓中心，希望運用認知悠能的新照顧模式，來培力照顧者或家屬，以提升失智長輩的照顧能量。

「銀色知悠生蒙特梭利中心」，強調讓失智長輩維持獨立個體，以協助方式讓長輩建立自信...
「銀色知悠生蒙特梭利中心」，強調讓失智長輩維持獨立個體，以協助方式讓長輩建立自信，而非一味地幫忙做事，導致長輩失去自理能力。圖／新北社會局提供
分享
「銀色知悠生蒙特梭利中心」，強調讓失智長輩維持獨立個體，以協助方式讓長輩建立自信...
「銀色知悠生蒙特梭利中心」，強調讓失智長輩維持獨立個體，以協助方式讓長輩建立自信，而非一味地幫忙做事，導致長輩失去自理能力。圖／新北社會局提供
分享
銀色知悠生蒙特梭利中心內提供鮮明色彩圖案和文字標記，像是廁所馬桶蓋有紅色、紫色、...
銀色知悠生蒙特梭利中心內提供鮮明色彩圖案和文字標記，像是廁所馬桶蓋有紅色、紫色、黃色，還附註如廁8步驟。圖／新北社會局提供
分享

失智症患者

延伸閱讀

防走失載具變平安符、十字架 護失智者平安回家

取消8折優惠影響長程客？ 新北：堅守1280...

開放式失智日照中心 衛福部明年推動

桃園失智論壇 專家籲關注家庭關懷與照顧者支持

相關新聞

新北本土影音創意說唱 優良作品集冊當補充教材

2019-12-09 18:25

串連新北桃園自行車道 可從石門水庫騎到淡水八里

2019-12-09 17:14

新北第2間運動聚點 新莊店明起試營運優惠4天

2019-12-09 16:53

桃園、新北合作 65公里追風自行車道啟用

2019-12-09 16:34

配合全市交通大執法 林口警分局3天查獲250件

2019-12-09 15:00

庇護工場伴手禮 年節送禮做愛心

2019-12-09 14:59

新北市分享節能 赴墨西哥國際會議

2019-12-09 14:37

移民節嘉年華 歐美義韓新住民齊聚府城

2019-12-09 14:15

毛孩友善聖誕城21日登場 有吃有玩還打免費疫苗

2019-12-09 12:09

忙黨務員工滿意度下滑？ 柯文哲笑:這樣員工應該更高興

2019-12-09 11:48

台南市臨安橋老舊需改建 林佳龍允諾補助工程經費

2019-12-09 11:42

市府員工滿意度下滑 柯文哲：確實很明顯

2019-12-09 11:42

北捷擬取消8折 「維持社福卡優惠」雙北今達共識

2019-12-09 11:31

北捷擬砍8折優惠 雙北會議北捷董座、總經理卻請假

2019-12-09 10:09

「左流右肺」疫苗 雙北滿65歲免費打

2019-12-09 00:27

北市府員工民調 柯文哲評分、滿意度雙降

2019-12-09 00:23

聯合盃作文賽 新北210人得獎

2019-12-09 00:01

里長大小聲／萬華青山里長李昭成 憂空屋成治安死角

2019-12-08 23:33

里長大小聲／明德里多矮房 許漢隆爭取都更

2019-12-08 23:20

新店拆中正陸橋 重現天際線

2019-12-08 23:18

人生下半場／發掘小確幸 劉麗珠迷單車旅

2019-12-08 23:15

嗓子啞還是要輔選 賴清德送包子祝福呂孫綾

2019-12-08 22:42

淡水輔選談立委大選 羅文嘉：民主與非民主戰爭

2019-12-08 20:25

林昶佐成立後援會 鄭文燦批藍營「雙陳記」作秀無下限

2019-12-08 19:57

「黨員」回歸「市長」角色 侯友宜視察歡樂耶誕城

2019-12-08 19:33

新北蘇侯之戰2.0？ 蘇貞昌輔選張宏陸：他能讓板橋進步

2019-12-08 17:59

新北首創路平園遊會 體驗挖土機還能學習新知識

2019-12-08 16:59

新店中正陸橋拆除 年底前還有2陸橋待拆除

2019-12-08 16:30

影／吳怡農民生公園開唱 「愛如潮水」好聽到耳朵懷孕了

2019-12-08 16:02

限定賞花期 來新北銀河社區賞波斯菊漫遊農村

2019-12-08 13:32
看更多

熱門文章

噁心！南方澳知名米糕店半夜把廚餘倒漁港 遭人全都錄

2019-12-09 10:59

前空姐花光積蓄抵押房子 投入有機菇獲選百大青農

2019-12-09 07:29

台南多了這座美麗的湖就在市中心 明年初開放

2019-12-09 13:51

想拿下80%選票蔡英文豪氣定目標 觀眾反應讓她開懷

2019-12-08 20:51

正妹坐神轎成活身媽祖 挨轟「玩過頭」

2019-12-09 14:00

澎湖退休軍公教高喊「拔菜」不滿政府年改不公不義

2019-12-08 23:53

53歲仍好學 南市警備副隊長完成警佐訓練

2019-12-09 09:07

注意！豐原國豐路三段從今起封路4天 改道資訊看這邊

2019-12-09 11:49

伯立歐公益路跑 補給太營養被戲稱「痛風盃」

2019-12-08 17:29

饒慶鈴上任後首波人事異動 5單位主管換人

2019-12-09 16:38

北捷擬砍8折優惠 雙北會議北捷董座、總經理卻請假

2019-12-09 10:09

減鹽飲食了嗎？苗栗62家盒餐供餐 還教你健康吃

2019-12-08 18:45

女警甜笑超吸粉 當過教師的她做「宣導紅單」超逗趣

2019-12-08 21:15

高雄本周就業徵才釋出2千職缺，國賓、家樂福都在找人

2019-12-08 23:38

內灣所首位原民女警到任 似真人版Dora招人疼

2019-12-09 09:45

斜槓藥師吳嘉文 運用多年古玩收藏顛覆藥局外觀

2019-12-08 18:44

蘭陽溫泉季「千人踩街嘉年華」 冷風中登場炒熱氣氛

2019-12-08 22:39

綠能專區19億泡湯不顧地方發展 雲縣府：不能只蓋電廠

2019-12-09 13:23

北市府員工民調 柯文哲評分、滿意度雙降

2019-12-09 00:23

頭份市「客家情、土窯夯」 焢窯體驗農村趣味

2019-12-09 13:21

管用？ 桃園市首推實體減速台 盼降低巷道車速少噪音

2019-12-09 11:47

山雨欲來風滿樓 苗縣議會破天荒明天提前半小時審預算

2019-12-09 13:49

市府員工滿意度下滑 柯文哲：確實很明顯

2019-12-09 11:42

馬偕兒童醫院 111年完工

2019-12-09 00:16

「左流右肺」疫苗 雙北滿65歲免費打

2019-12-09 00:27

限定賞花期 來新北銀河社區賞波斯菊漫遊農村

2019-12-08 13:32

八仙塵爆全身六成燒燙傷 女大生不畏目光突破自我

2019-12-08 19:39

台南榮民之家在天價蛋黃區 規畫遷中山高東側今會勘

2019-12-09 11:47

蔡英文點名30歲以下年輕人 投票日勿睡過頭

2019-12-08 19:42

林國慶接地氣 推八點檔講政見

2019-12-08 19:24

淡水輔選談立委大選 羅文嘉：民主與非民主戰爭

2019-12-08 20:25

棄陸電子業工作偕妻回台 他倆靠水產加工闖名號

2019-12-09 11:00

好心橘／蔡仁堅搶救剩食 籲需要者別客氣

2019-12-09 00:15

鍾情雨來菇 空姐拚成百大青農

2019-12-08 23:05

台中立委參選人陳柏維、謝文卿 晚間攻入夜市人群

2019-12-08 22:39

日師生訪屏東日式眷舍 感謝台灣保留文化

2019-12-09 16:24

北捷取消優惠沒與新北溝通 侯友宜：好的事會支持

2019-12-09 17:32

「黨員」回歸「市長」角色 侯友宜視察歡樂耶誕城

2019-12-08 19:33

退休老師「玩墨」30年 行、草、隸、篆紙上舞動

2019-12-09 14:18

禁用免洗餐具公告漏台中 中市府：明年元旦實施

2019-12-09 15:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top