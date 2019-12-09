用「蒙特梭利」 讓失智長輩學著靠自己

蒙特梭利也能用在照顧長輩，台灣認知功能促進協會與新北市合作，打造「銀色知悠生蒙特梭利中心」，強調讓失智長輩維持獨立個體，以協助方式讓長輩建立自信，而非一味地幫忙做事，導致長輩失去自理能力。新北社會局指出，未來托老、銀髮俱樂部的照顧員或是家屬，都能在中心獲得訓練課程。

台灣認知功能促進協會理事長甄瑞興，在亞東醫院一般神經科擔任主任多年，甄瑞興說，臨床上常見家屬說長輩失智，不知道該如何照顧，而他母親今年88歲罹患血管性失智症，常有不穩定情緒，他深切感受家屬的痛苦。

甄瑞興說，據醫學統計全台約有28萬名失智症患者，世界各國重視如何多動腦、多運動、增加社交網絡和健康飲食等方式來延緩失智，因此他從加拿大引進「認知悠能」訓練課程，投入蒙特梭利失智症照護模式的研究，希望改善台灣失智症病患照護。

甄瑞興說，並非用藥物治療，而是建立一個能豐富失智症患者身心靈的環境，讓長輩充分展現自己的能力，依據失智者的需求、偏好、習慣、優勢、技能，來保存其原有的能力，像有位老阿伯喜歡塗鴉，中心就提供色鉛筆提供創作，能畫出一幅藝術創作。

銀色知悠生蒙特梭利中心內提供鮮明色彩圖案和文字標記，像是廁所馬桶蓋有紅色、紫色、黃色，還附註如廁8步驟，甄瑞興說，中心內的指導老師會在一旁守護，除非必要否則老師不會出手，目的就是要讓失智長輩訓練，保有自己生活的知能。