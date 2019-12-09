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串連新北桃園自行車道 可從石門水庫騎到淡水八里

2019-12-09 17:14聯合報 記者胡瑞玲／新北即時報導

為加強新北、桃園生活圈合作，打造連結兩市的大漢溪自行車道今正式開通，全長65公里並與汽機車道分流，讓單車騎士能安全、順暢地一路從石門水庫騎到淡水、八里。另，新北與桃園公共圖書館一證通用服務今也開通，未來兩市可互相借書，提升讀者便利性。

過去位於大漢溪自行車道兩市交界處的大鶯路1320巷道路狹窄，成為自行車道的斷點，因此，經濟部水利署補助桃園市府4233萬元工程經費，進行「打造悠活騎樂休閒園區環境營造計畫」。

除了原本的3.5公尺道路拓寬成8公尺，水管路加封柏油路面675公尺，並實施汽機車道與自行車道分流，讓單車騎士能安全騎乘外，也在新北及桃園交界處設置迎賓廣場、桃園市入口意象及造型棚架，作為民眾休憩、打卡的新地標。

桃園市長鄭文燦表示，他與侯上任不到3個月就舉辦新北-桃園雙城論壇，共同打造雙市生活圈的連結，在首場雙城論壇中就約定要串連大漢溪自行車道。通車後，就能完整串連大漢溪至淡水河沿岸綠帶，吸引更多民眾體驗新北-桃園一日鐵馬輕旅行。

鄭還說，兩市有許多合作議題，如捷運三鶯線鶯桃福德站（LB12站）延伸八德段，銜接桃園捷運綠線G04站及桃園棕線捷運與萬大線接軌等議題。

侯友宜則說，新北緊鄰桃園，形成密不可分的生活圈，因此積極與桃園市合作並推動多項建設，除了加強捷運系統的連結、規畫串連林口、新莊及龜山等地交通外，新北與桃園的公共圖書館一證通用服務也開通使用，讓兩市能互相借書，為下一代教育扎根。

連結新北、桃園兩市的大漢溪自行車道今正式開通，兩市市長前往試騎。記者胡瑞玲／攝影
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新北車道自行車

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