新北第2家運動聚點明起試營運 侯友宜開箱大跳防護操

新北運動聚點第2間「運動易利站新莊店」將開幕！該處由原新北市勞工活動中心空間改造，引進民間專業團隊，主打「運動防護新觀念」，新北市長侯友宜今天搶先開箱體驗，也與現場長輩跳起防護操，侯說，希望市民好好來運動，讓身體更健康。新莊店明起推出試營運優惠4天，16日起正式營運。

「運動易利站新莊店」主打運動防護，執行長楊子興表示，本站位於新莊與樹林交界處，館內備有齊全的體適能器材，也有韻律教室及相關課程，還規畫2間運動防護室，與國立體育大學教授張維綱與教授林晉利合作，打造一條龍式運動防護服務，運動的前、中、後每個階段都很重要，不僅重視運動前的伸展，也強調事後舒緩。

侯友宜表示，這次的新北運動據點最主要以防護運動傷害為主軸，由教練來教導如何讓身體更柔軟及避免身體不受到運動傷害，希望市民好好來運動，讓身體更健康。

侯友宜說，新北市16座國民運動中心明年將建置完成，運動中心2.0計畫，空間規畫以體適能中心、韻律教室及飛輪教室為主，並以「新北運動聚點」為名打造新北運動品牌，提供多點多元運動環境，創造雙品牌效益，目標4年至少16處，讓市民隨時可以找到運動的好地方。