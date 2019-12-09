禁用免洗餐具公告漏了台中 中市府：明年元旦實施

環保署公告百貨量販業禁用免洗餐具的區域，台北、新北、桃園等11縣市明年元旦起開始實施。本報資料照片 分享 facebook

環保署公告百貨量販業禁用免洗餐具的區域，台北、新北、桃園等11縣市明年元旦起開始實施。這份名單漏了台中市，台中市環保局今向環保署查證，台中市長盧秀燕也強調，明年元旦台中百貨量販業，內用禁用一次性免洗餐具。

百貨業者表示，將配合環保局的規定，明年元旦起，內用將不再提供免洗餐具；台中不少百貨量販店的美食街，內用已不再提供免洗餐具，改用可重複使用的筷子與餐具。

環保署推動禁用免洗餐具，今年8月修正公告百貨量販業內用不得使用免洗餐具，台北市率先公告明年元旦起實施，新北、桃園等城市都跟進，台中市今年11月下旬發布新聞稿，宣布明年元旦起也禁用，但環保署昨公佈的禁用名單中，並未列入台中市。

民進黨議員陳淑華今總質詢時，批評盧秀燕只管中火，對於沒有掌聲的禁用免洗餐具政策，就沒有跟上其他縣市的腳步。盧秀燕回應，「我不是要打妳臉，台中市明年元旦也實施」。陳淑華說，那為何環保署第一波名單未列入？市府明顯宣導不足。

環保局長吳志超說，市府參考其他5都執行作法，明年元旦起百貨量販業內用禁用免洗餐具；台中市有32家百貨、購物中心與量販店，市府已邀業者研商，百貨公司、購物中心優先執行。

吳志超說，環保署首波公告未列入台中市，市府向中央查證，對方表示因承辦人交接，導致台中市發布程序未完成；不過明年元旦起，台中各大賣場、百貨與購物中心，內用將禁用免洗餐具。