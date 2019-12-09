榮民佔用公有地住30年 議員協調緩拆

台中市大雅區六寶社區、忠義社區佔用軍方土地，無黨籍議員徐瑄灃為住戶陳情，國防部軍備局、自救會與市府協議，軍方同意停止拆屋還地，市府將該筆土地納入中科都市計畫，未來都市計畫順利完成後，住戶即可優先承購土地保住自宅。

大雅六寶、忠義社區位於國防部軍備局北大營區機關用地上，這塊土地屬於台中市政府的非公用土地，當年借給國防部使用，後來榮民在該筆土地上建屋，迄今已超過30年，全盛時期有超過1萬人居住。

國防部軍備局為歸還土地，4年前興訟要求佔用土地的榮民拆屋還地，當地居民組成自救會。自救會長歐陽謨說，當初軍方同意讓大家去蓋房子，後來想要承租或購買土地，卻沒有單位能回應；現在住戶多半凋零，只剩下15戶，他也已86歲，只希望保住房子。

無黨籍議員徐瑄灃為住戶陳情，全案一審法院判軍備局勝訴，目前三方協調中。財政局長羅仙法說，今年2月市府召開協調會，軍備局同意不拆屋，但該筆土地得由都發局納入中科都市計畫，將機關用地變更為住宅用地，即可以現狀歸還，原住戶就能優先承購。