親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

兒子一席話喚醒了他...單親爸爸吸毒15年 戒毒後成人生勝利組

榮民佔用公有地住30年 議員協調緩拆

2019-12-09 15:02聯合報 記者洪敬浤／台中即時報導

台中市大雅區六寶社區、忠義社區佔用軍方土地，無黨籍議員徐瑄灃為住戶陳情，國防部軍備局、自救會與市府協議，軍方同意停止拆屋還地，市府將該筆土地納入中科都市計畫，未來都市計畫順利完成後，住戶即可優先承購土地保住自宅。

大雅六寶、忠義社區位於國防部軍備局北大營區機關用地上，這塊土地屬於台中市政府的非公用土地，當年借給國防部使用，後來榮民在該筆土地上建屋，迄今已超過30年，全盛時期有超過1萬人居住。

國防部軍備局為歸還土地，4年前興訟要求佔用土地的榮民拆屋還地，當地居民組成自救會。自救會長歐陽謨說，當初軍方同意讓大家去蓋房子，後來想要承租或購買土地，卻沒有單位能回應；現在住戶多半凋零，只剩下15戶，他也已86歲，只希望保住房子。

無黨籍議員徐瑄灃為住戶陳情，全案一審法院判軍備局勝訴，目前三方協調中。財政局長羅仙法說，今年2月市府召開協調會，軍備局同意不拆屋，但該筆土地得由都發局納入中科都市計畫，將機關用地變更為住宅用地，即可以現狀歸還，原住戶就能優先承購。

盧秀燕說，軍備局與住戶仍訴訟中，但市府會全力協助，不會讓軍備局動手拆屋，以現況方式保有住戶的居住權，未來都市計畫變更後，居民可優先購買取得產權。

台中市大雅區六寶、忠義社區佔用軍方土地，無黨籍議員徐瑄灃為居住超過30年的自救會...
台中市大雅區六寶、忠義社區佔用軍方土地，無黨籍議員徐瑄灃為居住超過30年的自救會請命。記者洪敬浤／攝影
分享
台中市大雅區六寶、忠義社區佔用軍方土地，無黨籍議員徐瑄灃為居住超過30年的自救會...
台中市大雅區六寶、忠義社區佔用軍方土地，無黨籍議員徐瑄灃為居住超過30年的自救會請命。圖／徐瑄灃提供
分享

都市計畫自救會榮民台中市盧秀燕

延伸閱讀

台南榮民之家在天價蛋黃區 規畫遷中山高東側今...

三民區需求旺 「愛上城」公開就破百戶

高雄土地與營建成本漲逾2到3成 建商預言明年...

選舉熱 高雄地上權住宅買房更熱一天賣127戶

相關新聞

正妹坐神轎成活身媽祖 挨轟「玩過頭」

2019-12-09 14:00

禁用免洗餐具公告漏了台中 中市府：明年元旦實施

2019-12-09 15:21

「洗腎」非無效醫療 阿嬤喜迎100歲生日

2019-12-09 14:24

退休老師「玩墨」30年 行、草、隸、篆紙上舞動

2019-12-09 14:18

2000元買1個漢堡 善心競標助清寒弱勢就醫

2019-12-09 14:06

天冷親送咖啡關心員警 太平警分局長：在一起不孤單

2019-12-09 13:56

長者打流感疫苗 彰化縣府加碼明起三天免費C肝篩檢

2019-12-09 11:55

注意！豐原國豐路三段從今起封路4天 改道資訊看這邊

2019-12-09 11:49

「畫」說鐵道演變史 台中出版山海線火車繪本

2019-12-09 10:39

獨居嬤屋漏沒錢修 弘道幫修繕

2019-12-08 23:57

南投醫院首創「3+4方案」 學子補長照人力缺口

2019-12-08 23:34

公費流感疫苗開打 台中抽好禮

2019-12-08 23:14

過年早又逢選舉 年終愛心冷颼颼

2019-12-08 23:12

台中立委參選人陳柏維、謝文卿 晚間攻入夜市人群

2019-12-08 22:39

想拿下80%選票蔡英文豪氣定目標 觀眾反應讓她開懷

2019-12-08 20:51

蔡英文點名30歲以下年輕人 投票日勿睡過頭

2019-12-08 19:42

贈匾慶北台中城隍廟百年 蔡英文籲支持者「顧好主權」

2019-12-08 18:46

彰化大城海邊驚見五豬屍 動防所就地採樣焚燒防病菌

2019-12-08 18:41

「學姊」來台中 為民眾黨立委參選人加持助陣

2019-12-08 18:15

管碧玲為洪慈庸抱不平 「謠言很可怕」

2019-12-08 17:41

伯立歐公益路跑 補給太營養被戲稱「痛風盃」

2019-12-08 17:29

彰化社頭織襪芭樂節最後一天 商家降到最低價搶客

2019-12-08 16:50

蔡英文「掛保證」洪慈庸定會贏 她是年輕世代的希望

2019-12-08 16:19

影／台中東區路不平有小凹 女騎士行經犁田破相

2019-12-08 16:17

影／鹿港烏魚樂時節 免費吃烏魚子今下午再一場

2019-12-08 14:31

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00
看更多

熱門文章

噁心！南方澳知名米糕店半夜把廚餘倒漁港 遭人全都錄

2019-12-09 10:59

前空姐花光積蓄抵押房子 投入有機菇獲選百大青農

2019-12-09 07:29

想拿下80%選票蔡英文豪氣定目標 觀眾反應讓她開懷

2019-12-08 20:51

五楊高架延伸至頭份完成評估 林智堅：願景終於要實現

2019-12-08 16:49

新店中正陸橋拆除 年底前還有2陸橋待拆除

2019-12-08 16:30

管碧玲為洪慈庸抱不平 「謠言很可怕」

2019-12-08 17:41

澎湖退休軍公教高喊「拔菜」不滿政府年改不公不義

2019-12-08 23:53

正妹坐神轎成活身媽祖 挨轟「玩過頭」

2019-12-09 14:00

53歲仍好學 南市警備副隊長完成警佐訓練

2019-12-09 09:07

藍批高雄輕軌未交政權就進車廂 前局長：合約早就訂了

2019-12-08 16:39

挺韓21日大遊行 高雄市警局今下午審核通過

2019-12-08 16:29

北捷擬砍8折優惠 雙北會議北捷董座、總經理卻請假

2019-12-09 10:09

台南多了這座美麗的湖就在市中心 明年初開放

2019-12-09 13:51

減鹽飲食了嗎？苗栗62家盒餐供餐 還教你健康吃

2019-12-08 18:45

伯立歐公益路跑 補給太營養被戲稱「痛風盃」

2019-12-08 17:29

高雄本周就業徵才釋出2千職缺，國賓、家樂福都在找人

2019-12-08 23:38

影／吳怡農民生公園開唱 「愛如潮水」好聽到耳朵懷孕了

2019-12-08 16:02

女警甜笑超吸粉 當過教師的她做「宣導紅單」超逗趣

2019-12-08 21:15

注意！豐原國豐路三段從今起封路4天 改道資訊看這邊

2019-12-09 11:49

內灣所首位原民女警到任 似真人版Dora招人疼

2019-12-09 09:45

呂玉玲平鎮競總成立 國民黨重量級人物到場力挺

2019-12-08 18:02

斜槓藥師吳嘉文 運用多年古玩收藏顛覆藥局外觀

2019-12-08 18:44

蘭陽溫泉季「千人踩街嘉年華」 冷風中登場炒熱氣氛

2019-12-08 22:39

罷韓3君子捷運站出口發貼紙 籲民眾響應1221罷韓遊行

2019-12-08 15:42

北市府員工民調 柯文哲評分、滿意度雙降

2019-12-09 00:23

藍營看好韓國瑜在花蓮拿7萬票 綠營盼保住底盤

2019-12-08 17:11

馬偕兒童醫院 111年完工

2019-12-09 00:16

八仙塵爆全身六成燒燙傷 女大生不畏目光突破自我

2019-12-08 19:39

「左流右肺」疫苗 雙北滿65歲免費打

2019-12-09 00:27

管用？ 桃園市首推實體減速台 盼降低巷道車速少噪音

2019-12-09 11:47

綠能專區19億泡湯不顧地方發展 雲縣府：不能只蓋電廠

2019-12-09 13:23

限定賞花期 來新北銀河社區賞波斯菊漫遊農村

2019-12-08 13:32

市府員工滿意度下滑 柯文哲：確實很明顯

2019-12-09 11:42

蔡英文點名30歲以下年輕人 投票日勿睡過頭

2019-12-08 19:42

林國慶接地氣 推八點檔講政見

2019-12-08 19:24

淡水輔選談立委大選 羅文嘉：民主與非民主戰爭

2019-12-08 20:25

棄陸電子業工作偕妻回台 他倆靠水產加工闖名號

2019-12-09 11:00

好心橘／蔡仁堅搶救剩食 籲需要者別客氣

2019-12-09 00:15

鍾情雨來菇 空姐拚成百大青農

2019-12-08 23:05

蔡易餘選前衝刺 民進黨不分區立委大集合力挺

2019-12-08 18:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top