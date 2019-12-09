庇護工場伴手禮 年節送禮做愛心

愛盲土城工坊福氣薑到暖心禮盒，是手工馨香皂與薑黃足浴包。圖／新北勞工局提供 分享 facebook

2020農曆春節即將到來，新北勞工局推薦庇護工場商品，包括美食、農產品、手工藝等項目，每項產品都有身心障礙者參與，勞工局指出，庇護產品除了重視品質，也將食品安全列入考量，除了送禮外，更能做愛心。

勞工局指出，目前輔導新北27家庇護工場，提供516位以上的身心障礙者工作機會，每項產品有精緻外包裝，味覺與視覺都不馬乎，購買庇護商品也是給身心障礙者肯定，歡迎上「新北市庇護工場網路商城」選購，或是電洽勞工局。

勞工局說，喜憨兒庇護工場剛推出2019新北庇護禮「花采飛揚」餅乾禮盒，從研發到上市好時1年；愛不囉嗦庇護工場則推出內有3款法式人氣點心、搭配鐵觀音茶拿鐵的「左岸香頌皇家午茶餅乾禮盒」。

另外集賢庇護工場推出「春之饗宴」與「滿福盛宴」禮盒，標榜100%無添加色素、香精與防腐劑；慈泰庇護工場則推出內有芝麻與咖啡口味蛋捲以及桂花烏龍的「幸福花磚-心路x捲毛力卡聯名禮盒」。