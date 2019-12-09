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生技園區聯外道路 估113年9月完工

2019-12-09 13:18中央社 台北9日電

北市工務局新工處表示，「國家生技研究園區聯外道路」11月28日都委會審議通過，交內政部審查後將進入設計及施工作業階段，全案工程預計113年9月底前完工通車。

台北市工務局新建工程處發布新聞稿表示，有鑑於高鐵南港站、國家生技研究園區及南港展覽館2館相繼啟用，後續還有北部流行音樂中心及沿線發展之建設案，造成南港地區交通量日益龐大，既有道路容量已不堪負荷。

為紓解建設完成後衍生之交通問題，北市府規劃辦理「國家生技研究園區聯外道路」，以提供舊莊地區與南港區的聯絡新廊道。

新工處長黃立遠表示，「國家生技研究園區聯外道路」經中央研究院與北市府於107年1月2日簽定合作協議書，由新工處辦理新建道路規劃作業。都市計畫變更於108年11月28日經北市都委會審議決議通過，後續交付內政部審查完妥後，將進入設計及施工作業階段；全案工程預計113年9月底前完工通車。

新工處規劃設計科科長郭玉仙說明，本案是東區門戶計畫架構下交通發展一子計畫，總工程經費約新台幣13.29億元，路線起於忠孝東路七段與興中路口捷運板南線南港站2號出口旁，以隧道形式穿越中南山銜接至研究院路一段130巷，全長約824公尺，平面道路段約108公尺，隧道段約716公尺；北側洞口平面段路寬約23公尺，雙向各配置一3.5公尺快車道、2公尺慢車道以及單邊4公尺人行、自行車道。

隧道段路寬約15公尺，雙向各配置一4.5公尺混合車道以及4.3公尺人行、自行車道，南側洞口平面段路寬約17公尺，雙向各配置一3.5公尺快車道、2公尺慢車道以及4公尺人行、自行車道。

原忠孝東路七段於尖峰時段捷運南港站至國家生技研究園區車行時間12~15分鐘，完工後預期可節省約7~8分鐘，使橫科、舊莊地區居民往來市中心更加便捷順暢，且於颱風期間提供四分溪南側區域防災替代交通動線，另亦可提升捷運使用功能。

新工處表示，規劃期間曾辦理多次地區說明會，獲當地居民支持，並經108年11月28日北市都委會第759次大會審議通過。

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