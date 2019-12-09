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毛孩友善聖誕城21日登場 有吃有玩還打免費疫苗

2019-12-09 12:09聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

「2019台北寵物節─毛孩友善聖誕城」將於21日下午3時到晚上9時在信義廣場登場，當天有草地音樂會、毛孩野餐派對等活動，還有限量免費100劑狂犬病疫苗等服務，讓飼主與毛孩有吃又有玩，享受耶誕節過節氣氛。

北市動物保護處與台北市獸醫師公會、寵聚公司合作舉辦「毛孩友善聖誕城」活動，今天由台北市長柯文哲在市府頒發感謝勳章表揚「北市搜救犬Eva」、護國神犬「檢疫犬Abo」、伴讀大使「校園犬哈立」、開路天使「導盲犬Ellie」及陪伴療癒師「狗醫生馬露」等工作犬來揭開序幕，邀請毛孩主人21日到信義廣場同樂。

柯文哲致詞表示，現在少子化，大家不養小孩可是養了很多毛小孩，其實還有很多工作犬，北市就有10隻檢疫犬分配在松山機場、台北港，像是非洲豬瘟、找毒品等都靠牠們幫忙擋下來；北市消防局則有7隻搜救犬，學校也有校犬；不過校犬推到現在不是很成功，因為有寒暑假校犬誰照顧的問題，目前僅7校有校犬；其他還有導盲犬、狗醫生就比較多。

柯說，毛小孩不是只有寵物，工作犬也非常多，針對這些毛小孩，北市已有6處狗運動公園或狗活動區，還有12條友善公車，142家業者店面有動物友善空間、提供寵物套餐或毛小孩點心；希望台北對毛小孩而言也能變成宜居永續城市。

動保處指出，「毛孩友善聖誕城」希望推廣耶誕節不只是人在過，毛小孩也能一度歡度的理念，當天活動會有草地音樂會、毛孩野餐派對及毛孩健康講座等多項活動外，民眾只要事先報名參加「毛孩星光大道」，當天讓毛孩穿著紅、白、綠等聖誕色服裝即可獲得狗狗寫真紀念鑰匙圈，市府也加碼提供限量免費100劑狂犬病疫苗與寵物晶片登記服務。

動保處也提醒，想帶毛孩出門的飼主可搭乘669路線「周末假日友善狗狗公車」到「101國際購物中心」站下車，即可步行抵達信義廣場。

「2019台北寵物節─毛孩友善聖誕城」將於21日下午3時到晚上9時在信義廣場登場...
「2019台北寵物節─毛孩友善聖誕城」將於21日下午3時到晚上9時在信義廣場登場，今天由台北市長柯文哲在市府頒發感謝勳章表揚工作犬來揭開序幕。記者翁浩然／攝影
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「2019台北寵物節─毛孩友善聖誕城」將於21日下午3時到晚上9時在信義廣場登場...
「2019台北寵物節─毛孩友善聖誕城」將於21日下午3時到晚上9時在信義廣場登場，今天由台北市長柯文哲在市府頒發感謝勳章表揚工作犬來揭開序幕。記者翁浩然／攝影
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