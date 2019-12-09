台南市臨安橋老舊需改建 林佳龍允諾補助工程經費

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台南市中西區臨安橋已有34年歷史，橋梁老舊待改建，台南市政府工務局規畫改建工程需要3.6億元，立委林俊憲今天邀交通部長林佳龍到場會勘，林佳龍聽完簡報後，允諾由公路總局經費全額補助，希望改建後臨安橋兼具交通、防洪及觀光功能。

今天上午10點多，交通部長林佳龍、立委林俊憲和台南市長黃偉哲到中西區府前一街聽取簡報。台南市政府工務局長蘇金安說，市府計畫改建臨安橋，全長含引道約200公尺，寬度32.4公尺，總經費約3.6億元，目標改善橋梁結構安全、改善交通擁塞情形，南下增設右轉車道，施工期間採半施工半通行進行，以免台17線車流堵塞。

林俊憲說，臨安橋建於1983年，位於中西區中華西路上，為台南市交通幹道，2013年經檢測評估帽梁開裂恐有落橋危險，橋梁鋼筋裸露，及混凝土剝落，梁底過低梁帽長期泡水，影響安平運河遊船通行，感謝林部長支持地方建設。