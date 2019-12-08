林昶佐成立後援會 鄭文燦批藍營「雙陳記」作秀無下限

北市第五選區（萬華、中正）無黨籍立委林昶佐競選連任，今天傍晚在臨沂街巷弄的文光公園舉行萬華、中正後援會成立音樂會，內政部長徐國勇、桃園市長鄭文燦和台北市議員吳沛憶、周威佑都前來站台；鄭文燦致詞更批評說，國民黨立委陳宜民、陳玉珍最近在外交部上演荒腔走板的「雙陳記」，作秀無下限，要選民看清楚投給民進黨、支持林昶佐。

林昶佐更大打政績牌，拿出文宣強調上頭寫的都是他擔任立委4年來認真打拚的「政績」，不是政見，若連任絕對加倍認真，不會讓大家漏氣；他指出附近的臨沂街29巷、59巷、61巷、忠孝東路二段巷內，都有很多長久沒有處理的國有地廢墟，四年來，他逐一整理成停車場、小公園，甚至連立法院副院長官邸旁、容易發生事故的小巷子，他也協調修繕、改正，讓居民安心生活；另外，林昶佐也打出親情牌，特別和2歲半的女兒同台。

徐國勇致詞時則替林昶佐背書，強調中央的國防、托育、老福政策等政策，林昶佐都有參與並支持，若蔡英文總統連任，長照政策等於讓蔡英文跟子孫一起孝順長輩。