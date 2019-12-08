新北蘇侯之戰2.0？ 蘇貞昌輔選張宏陸：他能讓板橋進步

新北市第6選區立委參選人張宏陸今天在埤墘市民第一活動中心舉辦造勢，行政院長蘇貞昌、立委吳秉叡等人到場助講力挺，由於張是蘇系子弟兵、對手林國春是「侯家軍」，因此也被視為「蘇侯之戰2.0」。蘇貞昌今強調，「不是這樣！」張宏陸不但了解板橋，也非常認真負責，能讓板橋、新北進步。

蘇貞昌先前因顏面神經失調休養，近日復出輔選，今天也到板橋替子弟兵張宏陸站台。他說，前陣子太累，病毒感染，導致臉歪一邊，謝謝大家給他祝福，他也好的特別快，「現在會漸漸出來助選，另外在行政院工作也是很多，我還是持續照常辦公、福國利民」，剩沒幾天就要投票，希望大家行使權利，做國家的主人。

蘇貞昌表示，新北因為是人口最多、席次最多，張宏陸這一席很重要，張宏陸清楚板橋民眾需要什麼，共爭取6個地下停車場，共11億7千萬， 張對板橋最熟悉，希望大家繼續給張宏陸支持；同時全國只要他跑得到的地方，他也都盡力來輔選。

對於外界將第6選區視為蘇侯大戰，蘇貞昌表示，應該讓選民知道，蔡總統連任後要在立法院好做事，一定要讓國會過半，因此像張宏陸這樣了解板橋，也非常認真負責，好的立委要支持，讓板橋、新北能夠進步。

張宏陸也說，若再給他機會連任，他會努力打拚把板橋弄更好，再多爭取地下停車場、而社後捷運力拚未來4年動工，至於敬老卡也要爭取未來可以坐火車、高鐵，因此明年一月一定要去投票，總統支持蔡英文、立委支持張宏陸，還有政黨票則要投給民進黨。